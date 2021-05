Francesca Lodo dopo l’Isola dei famosi torna sui social: “Ho un po’ di problemi”

Francesca Lodo dopo l’Isola dei famosi è tornata sui social. La bellissima showgirl, modella e influencer ha ammesso di avere un po’ di problemi. Francesca ha perso diversi chili in Honduras e per lei non è stato affatto facile riadattarsi ai nuovi ritmi. Pertanto è riapparsa su Instagram dopo ben tre mesi di assenza. Ha raccontato la sua esperienza televisiva e la sua nuova vita ai suoi numerosi follower.

“Mi fa stranissimo parlarvi, sono ancora un po’ scioccata ed ho sempre la ricrescita perché sono in quarantena e non posso neanche uscire – ha confessato l’ex naufraga, svelando poi di aver ancora dei problemi a mangiare –. Ho un po’ di problemi sia nel dormire che nel mangiare, ma sto un po’ recuperando. Grazie per il sostegno!“.

Per poi sottolineare: “Sono molto felice, questa esperienza è stata… forse non si trovano neanche le parole per spiegarla… ho patito la fame vera, ho perso 15 chili. Sono felice di averla fatta e sono fiera di me – ha continuato – e dell’esperienza che ho fatto. Un po’ mi rode perché sono uscita a due settimane dalla fine, mi sarebbe piaciuto andare in finale. Ma sono contenta per come sono uscita! Anche se mi sarebbe piaciuto continuare a fare la vera naufraga con Beatrice e magari arrivare in finale con lei. Ringrazio L’Isola dei Famosi e la produzione. E adesso si mangia!“.

Francesca Lodo e il suo passato

Durante l’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi, Francesca Lodo era scoppiata a piangere quando aveva ricordato i tempi di Vallettopoli, quando tutti le voltarono le spalle.

“Mia mamma mi ha chiesto scusa – aveva dichiarato in diretta tv -, perché c’è stato un periodo della mia vita, dieci anni fa, molto importante e doloroso e mia madre non ha perdonato certe mie affermazioni durante Vallettopoli. C’è stata un’inchiesta durante quel periodo dove io avevo detto determinate cose sulla mia vita e sono passata come la persona che non ero e mia madre in quel momento c’è rimasta molto male”.

Per poi aggiungere: “In quel momento della mia vita sono rimasta sola, tutte le persone che avevo accanto a me mi hanno voltato le spalle. Sono uscita dal mondo della televisione solo con il volere di poter dimostrare quella che sono realmente e non quella che la gente ha pensato che fossi”.

