Francesco Chiofalo è nel cast del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022! Noi di IGOSSIP.it vi sveliamo in esclusiva e anteprima questo scoop sulla partecipazione del pluritatuato personal trainer, influencer ed ex concorrente di Temptation Island Vip in qualità di “Pupo” alla trasmissione di Italia 1, che sarà condotta per la prima volta da Barbara d’Urso. L’ex compagno dell’ex gieffina vip Selvaggia Roma, Francesco Chiofalo, ha superato i provini ed è pronto a regalare momenti esilaranti e divertenti al grande pubblico.

Francesco Chiofalo – Foto: Instagram

L’8 febbraio scorso vi abbiamo svelato in esclusiva la partecipazione di altri due concorrenti vip: la bellissima e sensuale fashion blogger, modella e showgirl marocchina Mila Suarez (ex fidanzata dell’attore e gieffino vip Alex Belli) e del noto famoso archeologo, giornalista e mummiologo Aristide Malnati. Sia l’ex concorrente del Grande Fratello 16, Mila Suarez, sia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, Aristide Malnati, sono stati spesso ospiti, ovviamente per ragioni diverse, nei salotti tv di Barbara d’Urso.

Nel cast dei concorrenti vip de La Pupa e il Secchione Show 2022 figurano anche le showgirl Flavia Vento, Paola Caruso, Marialaura De Vitis e Vera Miales. Pare invece che sia ormai tramontata del tutto la candidatura dell’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Mercedesz Henger.

La Pupa e il Secchione Show 2022: tutte le ultime news

Noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato inoltre che l’ex concorrente ed ex opinionista del GF Vip, Antonella Elia, farà parte della giuria de La Pupa e il Secchione Show 2022 insieme a Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

La Pupa e il Secchione Show esordirà con una formula completamente rinnovata: l’edizione 2022, raccontata settimana dopo settimana dalla d’Urso, proverà per la prima volta l’esperimento di unire il clima brillante e ironico del programma con i contenuti più tipici del reality show.

Il martedì sera i ragazzi potranno avere contatti con l’esterno lasciando la villa in cui trascorrono la settimana ed entrando nello studio televisivo dove il programma, anche grazie alla presenza di Barbara d’Urso e di una giuria ben calibrata, diventerà un vero e proprio show. E per otto puntate, oltre alle prove divertenti tra pupe e secchioni, saranno raccontate al pubblico le storie e le dinamiche personali maturate nel corso della settimana.

La Pupa e il Secchione Show 2022 debutterà martedì 15 marzo su Italia 1, il giorno dopo la finale del Grande Fratello Vip su Canale 5.

Per la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show 2022, che si preannuncia davvero scoppiettante e interessante, l’ex presentatrice dei reality show Il Grande Fratello, La Fattoria, Reality Circus e Uno due tre stalla aveva posto alcune condizioni alla dirigenza Mediaset: ripristinare lo studio televisivo, il daytime, la presenza di alcuni vip in gara e anche la diretta de La Pupa e il Secchione Show 2022 per distaccarsi soprattutto dalle ultime due edizioni affidate a Paolo Ruffini ed Andrea Pucci.