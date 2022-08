Francesco Chiofalo scompare dai social: “Sto attraversando un momento difficile”

Francesco Chiofalo è scomparso dai social per diversi giorni. Che cosa è successo? Perché il chiacchierato personaggio tv e influencer è sparito dai social? L’ex pupo ed ex concorrente di Temptation Island è riapparso su Instagram per spiegare che cosa è successo, entrando nei dettagli in merito al suo attuale stato di salute. Il fidanzato di Drusilla Gucci ha tranquillizzato tutti dopo questi lunghi giorni di apprensione.

Francesco Chiofalo – Foto: Facebook

L’ex fidanzato di Selvaggia Roma ha rivelato: «Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole».

Nel 2018, l’ex protagonista di Temptation Island aveva scoperto di avere un tumore al cervello, un meningioma. La massa tumorale benigna gli era stata asportata con una delicata operazione chirurgica nel 2019. E’ stato lui stesso a parlare della malattia. Lenticchio aveva rivelato di aver scoperto di avere una nuova massa “sospetta” che avrebbe dovuto essere a sua volta asportata. L’intervento, alla fine, era andato bene e Chiofalo era tornato (in apparenza) più in forma che mai.

Inoltre pochi mesi fa l’ex pupo vip di Barbara d’Urso era stato vittima di una truffa online. Gli avevano rubato 10mila euro.

