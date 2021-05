Francesco Chiofalo smaschera la sua ex Antonella Fiordelisi e Akash Kumar: “Paparazzata finta”

Francesco Chiofalo ha smascherato Antonella Fiordelisi e Akash Kumar, pubblicando il video (questo sì che è uno scoop!) che sbugiarda sia la sua ex fidanzata che il modello indiano. Per la verità noi di iGossip.it eravamo stati i primi a parlare di un presunto finto scoop tra Antonella Fiordelisi e Akash Kumar quando furono pubblicate in Rete le foto della loro passeggiata romantica con tanto di bacio a stampo. Ovviamente era tutto finto e concordato con il paparazzo di turno. Ora ci ha pensato Francesco Chiofalo a sbugiardare Antonella Fiordelisi e Akash Kumar.

Nelle storie pubblicate su Instagram, l’ex concorrente di Temptation Island ha raccontato di aver ricevuto il video della “falsa paparazzata” di Antonella con l’ex naufrago vip dell’Isola dei famosi 2021 di Ilary Blasi, non nascondendo la propria delusione.

“La falsità e la finzione di queste persone, la cattiveria soprattutto che ha avuto questa ragazza verso di me”, ha affermato Chiofalo. Ha rivelato di esser stato male per la fine della sua altalenante relazione d’amore con Antonella Fiordelisi.

“Questa ragazza il giorno dopo che ci siamo lasciati – ha detto Chiofalo -, dopo una relazione di anni, è andata a organizzare volutamente un gossip con un altro ragazzo per farmi star male ulteriormente. Oltre a farsi vedere con un altro, l’umiliazione di mandare la notizia ovunque. A lei di me non è mai fregato niente. Sono veramente senza parole. A parte l’enorme mancanza di rispetto verso le persone che la seguono. Questa persona non ha credibilità e non ha cuore”, si è sfogato ancora il pluritatuato e controverso personaggio tv.

“Ma il minimo garantito quant’è?”. domanda Akash Kumar al paparazzo che ne approfitta appena li vede insieme per scattare ed è proprio in quel momento che il modello indiano chiede (forse scherzando) quale sia il minimo garantito (di guadagno) per gli scatti. “Un altro bacino, qui c’è una luce migliore”, consiglia il paparazzo.

Un altro finto scoop è servito! Alla prossima finta paparazzata!