Francesco Scognamiglio vende marchio a suo nome e lancia Monogram: progetto in pret a porter e alta moda

Francesco Scognamiglio ha scelto di vendere il marchio a suo nome per lanciare Monogram: un progetto articolato in pret a porter e alta moda. Dopo oltre 20 anni di carriera, il famoso stilista campano, nato a Pompei il 26 giugno 1975, ha deciso di lasciare il marchio che porta il suo nome e il brand maison al suo ex socio, Y Capital Management, cui ha venduto le sue quote, per ripartire da Monogram.

“Avevo voglia di iniziare qualcosa di nuovo – ha raccontato lo stilista napoletano che ha vestito Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Miley Cyrus e Bjork – e volevo farlo da indipendente. L’idea del nuovo marchio è nata a Napoli e infatti il monogramma nasce dal mare ed è il simbolo della visione della mia anima, che va oltre la moda. Oltre all’etichetta rosa per il ready to wear e quella bianca per la couture, sono pronto a fare anche cose diverse come collaborazioni con marchi di interior design e hotel, lanciare un nuovo profumo”.

Lo stilista italiano ha poi puntualizzato: “Essendo libero da ogni contratto, sono già in ballo per alcune direzioni creative, la mia idea sarebbe quella di prendere in mano un marchio e dirigerlo”.

Il debutto di Monogram è previsto a fine giugno a Milano con l’alta moda, che sarà poi presentata anche a Capri.

“Saranno tutti pezzi unici, voglio aprirmi – ha anticipato lo stilista originario di Pompei – al contatto diretto con le clienti, tanto che sono appena tornato da Dubai dove una principessa mi ha voluto incontrare personalmente per il suo abito da sposa, un mercato che nei prossimi anni raddoppierà le vendite perché mai come ora si vuole tornare a celebrare la vita”.

Nel febbraio 2022 sarà la volta del pret a porter, sempre a Milano.

