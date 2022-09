Francesco Totti e Ilary Blasi separati: “Se lei si sfoga a Verissimo, si rischia la separazione giudiziale”

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati pochi mesi fa in modo ufficiale, ma i rumor sul divorzio sono sempre in voga. La conduttrice tv dell’Isola dei famosi dovrebbe partecipare come ospite a Verissimo dalla sua carissima amica Silvia Toffanin. Molti si aspettano un vero e proprio sfogo in tv da parte dell’ex moglie di Francesco Totti, ma non sarà così almeno secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera.

Francesco Totti e Ilary Blasi – Foto: Facebook

“Se Ilary insistesse nel volersi trasferire a Milano – si legge sul Corsera -, magari con la piccola Isabel, Francesco si opporrebbe con tutte le sue forze. Non ne vuole nemmeno sentire parlare. O se, come è nell’aria, Ilary dovesse andare a sfogarsi in tv dall’amica Silvia Toffanin, allora la consensuale diventerebbe una via non più percorribile. E si andrebbe in tribunale, per la separazione giudiziale, che potrebbe durare anche tre anni”.

E poi ancora: “L’avvocato Alessandro Simeone, che assiste la conduttrice dell’Isola dei Famosi, è stato il braccio destro di Bernardini de Pace [che assiste Francesco Totti, ndr]. Quindi i due si conoscono bene. E questo potrebbe rendere meno conflittuale la causa di separazione”.

Il divorzio tra i due ex coniugi vip promette colpi di scena ed è in una fase di stallo.

Chi è Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: «Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo». In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

«Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione», aveva detto a Il Messaggero.