Francesco Totti e Ilary Blasi separati: spuntano alcune dichiarazioni dell’ex calciatore sulla conduttrice tv

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati qualche mese fa e il divorzio appare ancora molto lontano tra i due ex coniugi vip poiché come ha rivelato il settimanale di cronaca rosa Chi ha dichiarato che al momento non ci sarebbero le condizioni per una soluzione pacifica. Ora il Corriere della Sera ha riportato le presunte confessioni fatte da Totti su Ilary Blasi: “Lo sai, per me guai a chi me la tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok, ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo vent’anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato“.

Ilary Blasi e Francesco Totti nel giorno della festa per i 40 anni del Pupone – Foto: Facebook

Parole che l’ex calciatore avrebbe affidato all’amico di sempre, Alex Nuccetelli, ex compagno dell’ex showgirl di Non è la Rai ed ex gieffina vip Antonella Mosetti e padre di Asia Nuccetelli: “Così l’eterno Capitano romanista si è confidato con l’amico Alex Nuccetelli, 45 anni, famoso pr romano con parterre internazionale, nonché Cupido indiscusso tra il Campione e la Letterina, 20 anni fa. Quando parla, sa quel che dice. Con il via libera implicito dell’iconico numero 10 giallorosso, che ne apprezza la lealtà“.

Il divorzio tra i due ex coniugi vip promette colpi di scena ed è in una fase di stallo.

Chi è Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: «Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo». In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

«Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione», aveva detto a Il Messaggero.