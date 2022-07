Francesco Totti e Noemi Bocchi innamorati: parla l’ex fidanzato vip di lei, l’ex tronista Gianfranco Apicerni

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono follemente innamorati. Ora però parla l’ex fidanzato vip di lei, l’ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta Per Te Gianfranco Apicerni. Lo scoop l’ha diffuso il settimanale DiPiù.

Gianfranco Apicerni ha conosciuto Noemi Bocchi, dopo aver partecipato al reality show sul calcio Campioni, che gli ha regalato grande popolarità. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, ha detto Apicerni a DiPiù.

Gianfranco Apicerni – Foto: Facebook

Dopo l’esperienza a Campioni, Gianfranco Apicerni ha iniziato a giocare nel Tivoli 1919 e tra un allenamento e una partita ha conosciuto Noemi Bocchi. La loro liaison è durata due anni ma il postino di C’è Posta Per Te ha preferito non svelare troppi dettagli: “Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”. In seguito alla rottura con Noemi – correva l’anno 2011 – Apicerni è sbarcato a Uomini e Donne dove ha scelto la corteggiatrice Valeria Bigella, ma la loro relazione non è durata molto.

Noemi Bocchi è sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati in modo consensuale: breve cronistoria della rottura

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Instagram

Le voci sulla loro rottura si erano diffuse con grande veemenza a febbraio scorso quando era emersa la relazione extraconiugale dell’ex fantasista della Roma con Noemi Bocchi. L’ex marito di Noemi, Mario Caucci, aveva ammonito Totti dichiarando che doveva fare più attenzione.

Poi, però, i due avevano smentito le voci sulla rottura con un video di Totti su Instagram: “Sono fake news: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini”, e con una cena insieme ai figli. I fan avevano tirato un sospiro di sollievo. A mettere a tacere la questione era stata la stessa Ilary in un’intervista nel salotto di Verissimo a fine marzo. Alla domanda della collega e amica Silvia Toffanin sui suoi rapporti con il marito, aveva parlato di “illazioni”.

Ora però è terminato il periodo delle smentite ed è stata annunciata la fine della loro favola d’amore.