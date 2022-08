Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme: il racconto di Carolina Rey

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre al centro del gossip. La conduttrice tv di Raiuno Carolina Rey ha svelato un aneddoto sulla coppia vip regina dell’estate 2022. All’Estate in Diretta, Carolina Rey è intervenuta e ha rivelato: “Io ahimè ho delle fonti dirette. Io ho la casa di famiglia al Circeo di fronte alla villa che… mi dispiace tanto raccontarlo […] l’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma”.

“Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma – ha continuato Carolina Rey – a casa di Noemi Bocchi al Circeo. Sì! Nel senso che li ho sentiti proprio con le mie orecchie, ero al Circeo, il mio bimbo sta lì con i nonni, io sto facendo la spola, sto andando avanti e indietro. Il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso”.

Chi è Noemi Bocchi?

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: «Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo». In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

«Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione», aveva detto a Il Messaggero.