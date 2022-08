Francesco Totti sarebbe davvero furioso e adirato per le innumerevoli indiscrezioni emerse sulla sua nuova fidanzata Noemi Bocchi e sull’ex moglie Ilary Blasi. L’ex capitano della Roma e della Nazionale italiana di calcio non ne può più. Ricostruzioni vere, veritiere, presunte o completamente false che stanno mandando in tilt l’ex pupone romanista. Finora ha scelto il massimo riserbo e un low-profile, dopo il comunicato stampa della separazione dall’ex moglie Ilary Blasi, ma sarebbe davvero sul punto di esplodere.

L’ultimo scoop del settimanale di cronaca rosa Chi, in cui si rivela che Ilary avrebbe assunto un investigatore privato per farlo pedinare e scoprire le sue infedeltà coniugali, lo ha davvero amareggiato specialmente perché viene coinvolta la piccola Isabel, che involontariamente avrebbe fatto da “spia”, raccontando alla mamma dei pomeriggi trascorsi con il papà e due nuovi amichetti, i figli di Noemi Bocchi.

Illazioni che, secondo fonti a lui molto vicine, vengono respinte come gigantesche castronerie, falsità, bufale, maldicenze senza fondamento. Messe in giro da chi ha interesse a suscitare tanto clamore mediatico. Lui no di certo.

I rapporti con la conduttrice dell’Isola dei Famosi, che al momento è ancora sua moglie, finché giudice non li separi, da allora sono tesi, complicati, deteriorati. Le pratiche per la separazione sono ferme perché manca una delle due parti in causa: Ilary è in perpetua vacanza, prima in Tanzania e poi a Sabaudia. Un atteggiamento che è sembrato quasi una provocazione.

Noemi Bocchi è ormai sulla bocca di tutti gli italiani. Lei è la protagonista indiscussa dell’estate gossippara 2022. Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, è l’ex marito di Noemi Bocchi, nuova fidanzata di Francesco Totti.

Mario Caucci e Noemi Bocchi si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, uno di 8 e una di 10. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa e sembra quindi che il flirt tra Noemi e Totti non sia la causa della fine del matrimonio con Caucci. Ora Mario Caucci si è trincerato dietro il classico no comment. Preferisce non esporsi e non rilasciare dichiarazioni.

Lo scorso febbraio Mario Caucci aveva detto a Il Messaggero: “Non mi ha sorpreso affatto il comportamento di mia moglie. Il suo agire disinvolto non mi stupisce. Di Totti posso dire soltanto che è il mio salvatore. Che io so bene che cosa c’è oltre, dietro il semplice lato estetico di una persona, e a lui, se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione, nessuno meglio di me potrà comprenderlo”. In quell’occasione Caucci aveva rivelato di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex moglie e di non aver ancora trovato un accordo per definire la separazione legalmente.

“Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano… tutta la mia comprensione”, aveva detto a Il Messaggero.