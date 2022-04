Franco Fioravanti di Uomini e Donne rivela: “Da Gemma Galgani mi farei fare…”

Franco Fioravanti di Uomini e Donne ha parlato della chiacchieratissima e famosa dama torinese del trono over Gemma Galgani durante un’intervista rilasciata al magazine ufficiale del dating show di Canale 5. Ma non ha parlato solo dell’ex fidanzata mediatica del Gabbiano, Giorgio Manetti.

Nelle ultime puntate, Franco ha ricevuto un pesante attacco da Enza, che ha raccontato di una richiesta hot e fuori luogo. Intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, il cavaliere si è difeso dichiarando: “Enza mi aveva detto di avere un dolore cervicale, io sono molto bravo con i massaggi e le ho detto che, se avesse voluto, avrei comprato olio per messaggi e avrei cercato di aiutarla con il su dolore. Senza nessuna malizia. Non c’era nessun sotteso ambiguo ma lei si è irrigidita veramente molto. Questa sua reazione di rifiuto così forte mi ha fatto pensare che non fosse davvero presa da me […] Se c’è qualcuno che non allunga le mani sulle donne sono io. Sono passato per un tipo che fa chissà quali avances, ma non è proprio il mio caso”.