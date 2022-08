Franco Oppini è nel cast del GF Vip 7, Ada Alberti: “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”

Franco Oppini è uno dei concorrenti della settima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip 7. Il conduttore tv Alfonso Signorini e gli altri autori del famoso e popolare reality show di Canale 5 vogliono il papà vip di Francesco Oppini nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Noi di IGOSSIP.IT vi sveliamo in esclusiva questo scoop. Anche questo nuovo nome del noto e stimato cabarettista, attore, cantante e comico originario di Quistello non era stato svelato finora da nessun sito, blog o testata giornalistica.

Franco Oppini con il figlio Francesco – Foto: Instagram

L’ex componente del gruppo cabarettistico I Gatti di Vicolo Miracoli si è risposato con l’astrologa Ada Alberti nel 2003, ma è legatissimo al figlio Francesco Oppini.

Come ben ricorderete il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti era nel cast del GF Vip 5, edizione vinta da Tommaso Zorzi, e ricevette un videomessaggio molto emozionante proprio dal padre Franco.

Ada Alberti: “Ha ricevuto la proposta ma non ha accettato”

Per correttezza e completezza dell’informazione, vi raccontiamo che poche ore dopo aver lanciato lo scoop sui nostri canali social, la moglie di Franco Oppini, l’astrologa Ada Alberti che conduce l’oroscopo a Mattino Cinque e Pomeriggio 5, ha smentito la partecipazione del marito al reality di Mediaset sotto a un nostro post di Instagram: “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”. Ora prendiamo in esame quest’ultima versione dei fatti: Alfonso Signorini riuscirà a fargli cambiare idea? I fan del GF Vip si augurano di vederlo nella Casa o in alternativa sperano in un suo ripensamento.

C’è da dire però che come è già successo in passato con altri concorrenti di reality show, la smentita è sempre obbligatoria e doverosa in questi casi, soprattutto per questioni contrattuali. Francesco Oppini ha risposto alle domande dei fan sull’ingresso di suo padre nella Casa del GF Vip 7 con un semplice “no”. Sarà davvero così oppure è la classica smentita di circostanza in vista dell’ufficialità da parte del GF Vip? Come andrà a finire?

GF Vip 7: Sarah Altobello nel cast

Sarah Altobello – Foto: Instagram

Il GF Vip 7 debutterà in prima serata come sempre su Canale 5 a partire dal 19 settembre. Al timone ci sarà sempre il giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini, e al suo fianco ci saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Soltanto pochi giorni fa noi di IGOSSIP.it vi abbiamo svelato un altro concorrente del GF Vip 7: l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, showgirl e sosia dell’ex first Lady Melania Trump, Sarah Altobello. Per lei si tratta del suo secondo reality show, dopo essersi classificata quarta alla quattordicesima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, l’Isola dei famosi, edizione vinta dal judoka Marco Maddaloni. Habituée dei salotti di Barbara d’Urso e apparsa nel già mitologico The Lady di Lory Del Santo, Sarah Altobello farà sicuramente divertire, sorridere e appassionare il pubblico e gli altri concorrenti della Casa più spiata e famosa d’Italia grazie alle sue “perle di saggezza”, alla sua innata allegria e alla sua travolgente ironia.

Gli altri concorrenti del GF Vip 7 saranno il tuttologo e costumista Giovanni Ciacci, la giornalista e opinionista tv Patrizia Groppelli, l’icona gay Elenoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, Gegia, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Carolina Marconi e Antonino Spinalbese.

Non ci saranno nel cast tantissimi vip e personaggi poco noti che erano in lizza come papabili concorrenti: da Rita Dalla Chiesa a Manuela Arcuri, da Chadia Rodriguez a Paola Barale, da Guendalina Canessa a Max Felicitas, da Federico Fashion Style a Fiordaliso, dalla prof di corsivo Elisa Esposito a Serena Grandi fino a suo figlio Edoardo Ercole.

Capitolo a parte per l’attrice Antonella Ferrari: l’attrice ed ex ballerina originaria di Milano non ci sarà a settembre nella Casa più spiata d’Italia, ma potrebbe subentrare a reality show in corso.

A presto con nuovi scoop, news, anticipazioni e rumor sul GF Vip 7!