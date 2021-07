Friends: 9 momenti indimenticabili tra Ross e Rachel

Friends ha cambiato il modo di intendere le serie tv ed è diventato il rifugio sicuro e divertente per molti fan. La reunion ne è una prova. Ma quali sono i momenti indimenticabili tra Ross e Rachel?

Ross e Rachel Friends- foto twitter.com

La storia d’amore tra Ross e Rachel è parte integrante del successo di Friends: lì, tra la casa di Monica e il Central Perk, i due si sono incontrati (di nuovo) e innamorati.

David Schwimmer e Jennifer Aniston portano in vita due personaggi molto diversi, ma legati da qualcosa che va oltre il tempismo, le incomprensioni e le scelte personali.

Lui è un goffo paleontologo invaghito di Rachel sin dai tempi del liceo mentre lei è la classica reginetta del ballo che si trasforma da ragazza viziata in una donna brillante e indipendente.

Quando Rachel torna nella vita di Ross anni dopo, però, lui non può far altro che arrendersi all’evidenza di un sentimento mai cambiato. Di contro, lei non si era mai accorta del suo interesse, fino a quando non stravolge la propria vita e si avvicina al fratello della sua migliore amica.

Non importa quante volte si sposa Ross o in che stagione Ross tradisce Rachel, c’è che come finisce la storia tra Ross e Rachel ha dato loro il lieto fine di cui tutti avevano bisogno.

Ma quali sono i momenti indimenticabili tra Ross e Rachel? Quali sono le scene che hanno consacrato una delle coppie più amate i Friends?

Rachel scopre di provare qualcosa per Ross

Alla fine della prima stagione Rachel scopre di amare Ross e lo aspetta all’aeroporto, fiduciosa che il ritorno dalla Cina sia l’inizio della loro storia d’amore. Peccato che lui torni con una nuova fidanzata, Julie.

Rachel accusa il colpo e prova a scappare, salvo poi cadere rovinosamente ed essere soccorsa proprio da Ross e Julie.

Il primo bacio

Nella seconda stagione Rachel ha capito di aver perso Ross per sempre e quindi decide di uscire con un altro. Purtroppo si renderà conto di non aver superato la cotta per Ross.

Rachel si ubriaca e lascia un messaggio in segreteria nel quale rivela a Ross di aver chiuso con lui, ma il paleontologo ascolterà il messaggio dal telefono della sorella mentre sono presenti tutti gli amici. Inutile dire che resta sconvolto dalle parole di Rachel. La ragazza è costretta a confessare tutto.

Durante l’orario di chiusura al Central Perk, però, Ross la raggiunge e i due iniziano a discutere. Proprio quando Rachel resta da sola e scoppia in lacrime, Ross resta fuori a fissarla: tra loro scatta il primo bacio.

Ufficializzano la loro storia

A metà della seconda stagione Ross e Rachel non sono ancora una coppia, specie perché lui ha compilato una lista con tutti i suoi difetti.

Tutto cambia quando i sei amici si ritrovano a guardare la registrazione del ballo del liceo a casa di Monica: Rachel e Monica aspettano i loro cavalieri, ma quello di Rachel non arriva. A quel punto Ross si veste e decide di accompagnarla, ma il cavaliere della ragazza arriva e lei va via con lui. Ross resta affranto. La scena smuove qualcosa in Rachel che lo bacia davanti a tutti.

Fanno l’amore per la prima volta

Rachel fatica a lasciarsi andare e continua a considerare Ross come il goffo fratello di Monica, quindi inizia a ridere e rovina il loro primo appuntamento.

La sera successiva, però, i due restano bloccati nel Museo di Storia Naturale di New York e Ross le mostra il planetario. Finalmente Rachel si rilassa e i due fanno l’amore per la prima volta.

Il tradimento di Ross

Nella terza stagione Rachel sta lavorando duramente per affermarsi e Ross si sente trascurato. Per di più è geloso di un collega della sua fidanzata, rendendo la situazione talmente pesante da spingere Rachel a chiedergli una pausa.

Ross si convince che sia la fine della loro storia e decide di alleggerire il peso andando a bere con Joey e Chandler. Lì conosce una donna e finisce a letto con lei. Quello che non sa è che Rachel è tornata subito sui suoi passi e gli ha lasciato un messaggio in segreteria.

Quando Rachel scopre il tradimento ne resta affranta e, nonostante le spiegazioni di Ross, non riesce a perdonarlo: i due si lasciano.

Ross sbaglia il nome della sua futura moglie

Nel finale della quarta stagione, Ross sta per sposare Emily a Londra e invita tutti gli amici al suo matrimonio, compresa Rachel. La ragazza vorrebbe rivelargli di amarlo ancora, ma desiste all’ultimo.

Rachel augura il meglio a Ross, ma il ragazzo non resta indifferente alla sua presenza. Ne resta talmente colpito da chiamare Emily con il suo nome proprio durante le promesse davanti a tutti.

Il matrimonio a Las Vegas

Nella quinta stagione tutti i sei amici partono per andare a trovare Joey a Las Vegas (impegnato a suo dire in un film). Lì Ross e Rachel si ubriacano e vanno in giro per la città. Alla fine Monica e Chandler li vedono uscire da una cappella nuziale.

La nascita di Emma

La nascita di Emma rappresenta una svolta nella storia tra Ross e Rachel: da quel momento in poi saranno legati per sempre.

I due guardano la loro figlia con emozione e, quando Ross si avvicina a lei per baciarla sulla fronte, lei lo bacia sulle labbra. Ross decide di chiedere a Rachel di sposarlo ma lei, fraintendendo un gesto di Joey, dice di sì all’amico.

Tornano insieme

Nel finale della serie tv Rachel e Ross hanno il loro agognato happy ending: Rachel è in procinto di partire per Parigi e saluta i suoi amici in modo commovente, fatta eccezione per Ross (al quale dà una pacca sulla spalla).

Ross fa una scenata e Rachel gli rivela di non riuscire a dirgli addio perché troppo doloroso per lei. I due stanno insieme per l’ultima volta e il giorno dopo lei si dirige all’aeroporto.

Parlando con gli altri, però, Ross capisce di non volersi separare da Rachel e decide di correre all’aeroporto. Purtroppo lei decide di salire sull’aereo e Ross torna a casa sconvolto. Inaspettatamente Rachel si presenta alla sua porta e torna da lui.