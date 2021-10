Gabriel Garko non è più single. Il sex symbol del cinema e della tv italiana è felicemente fidanzato. Il suo nuovo boy non fa il modello. Il bellissimo e affascinante attore ha parlato della sua nuova love story nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo. Gabriel Garko ha smentito i rumor degli ultimi mesi, sottolineando che il suo nuovo compagno ha 36 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo e non è modello, come invece aveva spifferato qualcuno negli ultimi tempi.

Gabriel Garko senza maglia e con gli occhiali da sole – Foto: Instagram

Il famoso attore Gabriel Garko ha rivelato a Silvia Toffanin: “Non sono single. Ho una storia da poco, ma è iniziata molto bene sia dal punto di vista caratteriale che intellettuale. Lui ha 36 anni, non c’entra nulla con la mia professione e non fa il modello come qualcuno ha scritto. Se è la persona giusta? Spero di sì, perché mi piace veramente tanto”. Nonostante ciò, riceve moltissimi messaggi d’approccio su Instagram.

Lui sogna di metter su famiglia, anche se in Italia non è ancora possibile. Ha infatti asserito: “Entro quest’anno prenderò una decisione a riguardo e mi documenterò bene prima di farlo. Da single non posso adottare per la legge italiana e anche se dovessi trovare un eventuale compagno con cui formare una famiglia non posso farlo ugualmente. L’unica possibilità sarebbe la maternità surrogata, ma anche quello in Italia non si può fare”.

E poi ancora: “Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre, ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà”.

Auguri Garko!