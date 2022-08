Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra convivono da tre anni: “Tradimento? Perdonerei uno o due scivoloni”

Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra convivono da tre anni. Il bellissimo attore ed ex fidanzato del sex symbol del cinema e della tv italiana Gabriel Garko ha dichiarato al settimanale di cronaca rosa Chi, diretto da Alfonso Signorini, che perdonerebbe uno o due scivoloni. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Gabriele Rossi, ha spiegato: “Con Lorenzo sono tre anni che stiamo assieme. Non pochi, vero? Che poi la convivenza è arrivata in concomitanza della pandemia. Diciamo che tre anni passati così è un po’ come se fossero sei. Come ci siamo conosciuti? Lo seguivo a X Factor (Lorenzo vinse l’edizione del 2017, ndr) e gli scrissi un messaggio motivazionale a fine programma. Da lì un caffè, poi un altro e il resto è storia”.

Rossi ha poi rivelato: “Adesso conviviamo. Non è un problema di per sé il vivere sotto lo stesso tetto, ma il non essere allineati e disposti ad accettare i compromessi che la quotidianità può presentare”.

Il giornalista della rivista di gossip Chi ha chiesto un parere sulle coppie aperte a Gabriele Rossi: “Coppia aperta? Facile parlarne quando si è dall’altra parte (ride, ndr). Non condivido. Potrei perdonare e comprendere uno scivolone. Una volta, due, non di più”.

L’ex concorrente del GF Vip ha poi sottolineato: “Quello che apprezzo però è che Lorenzo non è mai stato geloso del mio passato. Non credo e non avrebbe nemmeno potuto perché la nostra storia è nata in concomitanza della bufera mediatica tra me e Gabriel (Garko, ndr). Se pensiamo al futuro? Siamo concentrati sul concetto del qui e ora – ha precisato l’attore – e viviamo la bellezza del presente. Ad oggi dell’amore ho capito tutto e niente, se non che non bisogna idealizzare nulla. L’idealizzazione crea aspettative – ha concluso – e quando quelle verranno meno inizierà la sofferenza”.

