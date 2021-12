Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra stanno insieme. Il bellissimo e bravissimo attore ha annunciato la notizia in tv a Oggi è un altro giorno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip e il vincitore di X Factor non si nascondono più. I rumor sulla loro storia d’amore si erano già diffusi lo scorso anno all’indomani della pubblicazione di un servizio fotografico della coppia gay sul settimanale di cronaca rosa Chi. Entrambi avevano sempre glissato l’argomento fino a poche ore fa quando Gabriele Rossi ha parlato pubblicamente del suo grande amore.

Archiviata la sua precedente e importantissima relazione d’amore con il sex symbol della tv e del cinema italiano Gabriel Garko, Gabriele Rossi è tornato a sorridere in amore grazie al noto cantante.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Gabriele e la padrona di casa hanno parlato di Lorenzo Licitra che, per l’occasione, ha pure fatto recapitare un videomessaggio al suo amato fidanzato. Ma come si sono conosciuti Lorenzo e Gabriele? In quale occasione? Quando? L’ex gieffino vip ha parlato di questo e tanto altro durante la sua ultima ospitata tv.

Gabriele Rossi racconta come ha conosciuto il suo compagno Lorenzo Licitra ??

#OggièUnAltroGiorno @serenabortone #2dicembre pic.twitter.com/r6RZPL5jUT — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) December 2, 2021 “Lorenzo Licitra ha vinto X Factor quando c’erano i Maneskin. Quando loro hanno vinto Sanremo e poi l’Eurovision ci siamo detti che erano due meritatissime vittorie, il loro talento era già venuto fuori. Quando Lorenzo vinse X Factor gli mandai un messaggio – ha detto Gabriele Rossi -. Lo mandai a lui ed a Rita Bellanza, erano i miei due cantanti preferiti di quell’edizione. Mi complimentai, scrissi loro una cosa tipo ‘mi raccomando, non smettete mai di cantare’, poi con Lorenzo è capitato di prenderci un caffè, poi un altro e un altro…”.

Il cantante Lorenzo Licitra e l’attore Gabriele Rossi sono felicemente innamorati e felici per la gioia e l’entusiasmo dei loro fan, parenti e amici. Congratulazioni!