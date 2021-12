Gabriele Rossi preoccupato per il suo ex fidanzato Gabriel Garko

Gabriele Rossi è visibilmente preoccupato per il suo ex fidanzato, il sex symbol del cinema e della tv italiana Gabriel Garko. Perché? Che cosa è successo? Gabriele Rossi e Gabriel Garko non stanno più insieme da almeno due anni. Entrambi hanno preso strade separate in amore. Il bellissimo attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 1 è felicemente fidanzato con il cantante di X Factor Lorenzo Licitra. L’ex star del Bello delle Donne e Rodolfo Valentino è in love con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Entrambi sono però rimasti amici e nutrono grande rispetto reciproco.

Gabriele Rossi e Gabriel Garko – Foto: Instagram

Gabriele Rossi parla del suo ex fidanzato Gabriel Garko

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffino e attore ha asserito: “Ci sentiamo spesso, sento anche sua sorella. Il mondo del lavoro lo ha messo da parte. Sono quattro anni che Gabriel non torna sullo schermo! Questo gli crea ansia. Voglio sentirlo per sapere se sta bene, se è sereno, se vanno avanti i suoi progetti. Tra noi e tra le nostre famiglie è rimasto l’affetto”.

Gabriele Rossi parla del suo periodo lavorativo difficile

Sempre a Nuovo ha rinnegato il GF Vip 1. Il fidanzato del cantante Lorenzo Licitra, Gabriele Rossi, è stato molto schietto: “Un attore che fa il Grande Fratello non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno”.

L’ex gieffino ha confessato di essere stato in qualche modo portato ad accettare di partecipare al GF Vip, perché glielo avrebbero chiesto le alte sfere di Mediaset, che gli avrebbero promesso un ruolo nella seconda stagione della fiction Solo Per Amore, dove ha poi effettivamente interpretato il personaggio di Alberto Casagrande.

“Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality – ha spiegato l’ex compagno di Gabriel Garko -. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo Per Amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle”.