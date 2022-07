Gegia verso il Grande Fratello Vip 7: lo scoop è stato diffuso dal sito di attualità e gossip Dagospia. La 62enne comica, attrice, conduttrice televisiva e cantante pugliese avrebbe superato brillantemente i provini e ha rilasciato un’intervista al settimanale di cronaca rosa Chi, che è diretto proprio dal conduttore del GF Vip 7 Alfonso Signorini.

Gegia – Foto: Facebook

“Settimane orsono avevamo suggerito il nome di Gegia come concorrente del Grande Fratello Vip e, guarda caso, su Chi, diretto da Alfonso Signorini che è anche il conduttore del reality, appare dopo anni, un’intervista all’attrice riportata poi su Dagospia. A questo punto quasi certo che entrerà nella casa del GF Vip“, si legge su Dagospia.

Protagonista di tanti film di successo, ancora oggi è molto amata dal pubblico. Simpatica, ironica e con una grande grinta ed energia, sarà scelta come concorrente del GF Vip 7 da Signorini.

Gli altri probabili concorrenti del GF Vip 7 sono Pamela Prati, Carolina Marconi, Chadia Rodriguez, Guendalina Canessa, Max Felicitas, Gigliola Cinquetti, Rita Dalla Chiesa, Antonino Spinalbese, Charlie Gnocchi, Leonardo Tumiotto e Antonella Ferrari.

Qualche settimana fa vi abbiamo svelato che la famosa attrice Antonella Ferrari ha sostenuto il provino per il GF Vip: “Noi di IGOSSIP.it vi possiamo svelare in anteprima ed esclusiva che la bravissima e stimatissima attrice Antonella Ferrari ha sostenuto i provini come concorrente del GF Vip 7. Per l’attrice di numerose serie tv e fiction di successo, tra cui CentoVetrine e Carabinieri, ci sono buone possibilità di vederla nella Casa più spiata e famosa d’Italia”.

Una donna forte, intelligente, colta e molto dinamica che sicuramente porterebbe contenuti forti, solidali, inclusivi, importanti e di spessore al gruppo di concorrenti e al pubblico del GF Vip 7.

Stay tuned per saperne di più!