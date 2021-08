Gemma Galgani di Uomini e Donne si è rifatta anche il seno. La chiacchierata e famosa dama torinese del trono over è tornata dal chirurgo. La sua acerrima nemica, Tina Cipollari, e l’ex gieffino vip, Giacomo Urtis, l’avevano previsto con largo anticipo. Dopo i ritocchi estetici al viso dello scorso anno, Gemma Galgani si è rifatta il decolleté. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva dal settimanale Nuovo.

Gemma Galgani prima e dopo – Foto: Gossipblog.it

Il direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti, ha condiviso lo scoop su Instagram. Si legge: “Scoop clamoroso a Uomini e Donne. Gemma Galgani si è rifatta pure il seno. Dopo il lifting al viso arriva il ritocco al decolleté. Così la dama che da undici anni è nello show di Maria De Filippi spera di trovare un compagno“.

La scorsa estate si era fatta un lifting: “Prima dell’intervento non mi sono consultata con Maria, ma solo con il professore. Quando però ho visto la De Filippi dopo l’operazione la sua espressione positiva è valsa più di mille parole. Penso che le sia piaciuto il risultato finale. Io ho 70 anni, ho un entusiasmo di vita che non è paragonabile all’età anagrafica. Il mio intento sarebbe quello di avvicinare la distanza tra età anagrafica e quella che sento. Ci tengo tantissimo a rimanere me stessa. Non mi rassegno ai 70 anni, penso che ogni giorno sia un inizio, non un arrivo”.

La vamp di Uomini e Donne aveva previsto tutto e lo scorso settembre aveva rivelato a Nuovo Tv: “A Gemma non basta il lifting: vuole rifare anche il seno! Fidatevi di me che adesso farà pure quello, è soltanto questione di tempo e succedere. Una volta che si comincia, si entra in un tunnel”. Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis aveva aggiunto: “Otto volte su dieci chi si fa ritoccare poi ritorna per un secondo intervento. Perché è probabile che si faccia prendere la mano. Perché avrà bisogno di un “mantenimento” per il lifting. Quindi farà altri interventi vedrete“.

Che ve ne pare? Vi piace Gemma dopo gli ultimi interventi?