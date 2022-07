Gemma Galgani di Uomini e Donne si rifarà il naso: il commento al vetriolo di Tina Cipollari

Gemma Galgani di Uomini e Donne si rifarà il naso proprio in questo periodo che il programma di Maria De Filippi è andato in vacanza. Finora l’ex fidanzata mediatica del Gabbiano Giorgio Manetti si è rifatta i denti, le labbra, il lifting e il seno. La dama del trono over del famoso e chiacchierato dating show di Canale 5 ha scelto di optare per la rinoplastica durante l’estate 2022.

L’anno scorso Gemma Galgani si era rifatta il seno, scatenando un vespaio di polemiche e critiche. Ora punterà sulla rinoplastica.

A rivelare l’indiscrezione è Nuovo Tv, che nel numero di questa settimana diffonde un’immagine di quello che potrebbe essere il nuovo aspetto della Galgani dopo l’ipotizzato intervento di rinoplastica. «Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica» scrive dal proprio profilo social il direttore Riccardo Signoretti.

«Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici», spiega il chirurgo plastico Luca Lecciso intervistato dal settimanale.

Lo scoop non è sfuggito alla sua acerrima nemica vip, la vamp di Uomini e Donne Tina Cipollari, che anche stavolta non ha mancato occasione per lanciarle una frecciatina. «Invece di continuare a sottoporti a tutti questi interventi di chirurgia estetica senza risultati, quest’anno recati direttamente a Lourdes… solo un miracolo potrebbe renderti bella», ha commentato l’opinionista di Uomini e Donne, raccogliendo il consenso di moltissimi utenti che già non vedono l’ora di poter rivedere Gemma in tv. Un altro motivo per vedere la nuova edizione del reality.