Gemma Galgani di Uomini e Donne spiazza tutti: “Ripenso a Marco Firpo”

Gemma Galgani di Uomini e Donne ha spiazzato davvero tutti durante l’ultima intervista rilasciata al magazine ufficiale del famoso e chiacchierato programma tv di Canale 5. La dama torinese del trono over ha rivelato di pensare al suo ex fidanzato (?) Marco Firpo. Che cosa ha dichiarato l’acerrima nemica vip della vamp Tina Cipollari a Uomini e Donne Magazine?

Gemma Galgani e Marco Firpo di Uomini e Donne insieme in vacanza – Foto: Instagram

Gemma Galgani ha dichiarato al magazine: “Sono ancora lontana da Torino e, nonostante Roma sia diventata la mia seconda casa, anzi da tempo anche la prima, avverto la mancanza delle mie sorelle che sono il mio mondo […] Mi aspetta un weekend con Ida alla Spa, per quelle coccole a cui non donne non sappiamo proprio rinunciare […] Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco (Firpo ndr.), ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione […] Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”.

La dama torinese rifarebbe tutto del suo percorso a Uomini e Donne: “Preferisco avere rimorsi e non rimpianti, per cui, tutto quello che mi viene voglia di fare in un preciso momento lo faccio e basta, ignara e indifferente a quello che potrà succedere dopo […] Da un punto di vista razionale, probabilmente, non mi sarei riproposta più volte a Maurizio di Milano che mi è veramente piaciuto tanto, lo ammetto. Per il resto è stata una stagione abbastanza faticosa per me, ma non sono mancati raggi di luce e di speranza, per cui il bilancio è sempre positivo”.

