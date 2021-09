Gemma Galgani rivela: “Lascerò Uomini e Donne soltanto quando troverò l’amore vero”

Gemma Galgani ha rivelato al settimanale DiPiù che lascerà Uomini e Donne soltanto quando troverà l’amore vero. La famosa e chiacchierata dama torinese del trono over ha aggiunto di non aver mai finto in trasmissione e ha anche ricordato le sue vecchie storie d’amore. L’acerrima nemica vip della vamp Tina Cipollari ha voluto mettere le cose in chiaro.

Gemma Galgani ha infatti precisato: “Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena. Il mio percorso è sempre stato vero. Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via. […] La pace con Tina Cipollari? Dubito che ci sarà mai. Però non capisco il motivo di tutto quell’astio nei miei confronti”.

Gemma Galgani si è rifatta il seno

Inoltre Gemma si è rifatta il seno e vuole essere d’esempio per tutte quelle donne della sua età che non hanno il coraggio di fare quello che ha fatto lei. La chiacchierata e famosa dama del trono over di Uomini e Donne è al settimo cielo ed è pienamente soddisfatta, come ha confidato al settimanale Nuovo: “Un regalo a me stessa, sono pienamente soddisfatta”. Finora l’ex fidanzata mediatica del Gabbiano Giorgio Manetti si era rifatta i denti, le labbra, il lifting e ora anche il décolleté. Ha aumentato le dimensioni del suo seno grazie a un’operazione chirurgica: “Ho ceduto alla vanità lo ammetto – ha fatto sapere a Nuovo Tv -. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta (…) Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo”.

