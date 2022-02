Gemma Galgani ha rivelato che Nadia Marsala non è un’amica, mentre, Giorgio Manetti non offende solo lei ma anche se stesso. La chiacchierata e famosa dama del trono over di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 in cui ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Nadia Marsala e non ha risparmiato qualche critica neanche al suo grande amore Giorgio Manetti.

Gemma Galgani ha parlato della rivalità con la dama Nadia: “Non la considero un’amica e ho smesso di credere alla solidarietà femminile, almeno nel parterre in studio: mi è sembrato si dimostrasse, fin dall’inizio, stranamente interessata proprio alle mie conoscenze maschili, che casualità! E dopo la delusione di Leonardo che tutti sappiamo, l’arrivo di un uomo per me così interessante come Massimiliano mi aveva davvero riacceso l’interruttore dell’entusiasmo”.

Ad accendere la miccia tra le due dame del parterre over di Uomini e Donne è stato l’arrivo del cavaliere Massimiliano Bartolini: “Al posto di Nadia avrei aspettato di vedere l’evolversi della nostra conoscenza che non avrebbe richiesto molto tempo, perché in due o tre uscite avremmo capito subito se c’erano le basi per iniziare o meno una relazione. Da donna matura in tutti i sensi poi, vedendo che io ero molto interessata a Massimiliano – mentre lei ha dichiarato di essere più che altro attratta dalla sua simpatia – mi sarei messa un attimo in disparte, dedicando le mie attenzioni al signore che aveva sceso le scale per lei. Sarebbe stato un comportamento più elegante, coerente e rispettoso”.

“Penso che Nadia dovrebbe ridimensionare la sua autostima e la sua sicurezza” ha aggiunto la Galgani “Abbiamo visto tanti casi in cui, per lo stesso personaggio, si presentano signore che pensano di cambiare il corso degli eventi e cito, senza critica alcuna, uno come Biagio, giusto per fare un esempio, con cui la storia si ripete ciclicamente. Per cui dico alla signora Nadia che nemmeno lei avrebbe la bacchetta magica della fata turchina nei confronti di un uomo come Giorgio!”.

A proposito di Giorgio, Gemma ha confessato: “Lui merita un capitolo a parte e non posso negare che, nel rivederlo, mi è quasi mancato il fiato! La nostra è stata ‘La storia di Uomini e Donne’ e non la relazione di Giorgio e Gemma, per cui credo meriti un grande rispetto, soprattutto da parte sua. Non capisco, infatti, come mai continui a ridicolizzarmi e offendermi nelle interviste quando all’epoca, invece, soltanto per amore, accettavo di assistere alle sue conoscenze con altre signore, soggiogata dalla paura di perderlo. Merito rispetto perché, offendendo me, offende se stesso, dato che allora mi aveva scelta persino per uscire dal programma!”.

A presto con nuove news, indiscrezioni, gossip e anticipazioni sui personaggi di Uomini e Donne!