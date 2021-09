Gemma Galgani si è rifatta il seno: “Sono d’esempio per tutte quelle donne della mia età”

Gemma Galgani si è rifatta il seno e vuole essere d’esempio per tutte quelle donne della sua età che non hanno il coraggio di fare quello che ha fatto lei. La chiacchierata e famosa dama del trono over di Uomini e Donne è al settimo cielo ed è pienamente soddisfatta: «Un regalo a me stessa, sono pienamente soddisfatta». Finora l’ex fidanzata mediatica del Gabbiano Giorgio Manetti si era rifatta i denti, le labbra, il lifting e ora anche il décolleté.

Gemma Galgani, l’acerrima nemica di Tina Cipollari a Uomini e Donne ha aumentato le dimensioni del suo seno grazie a un’operazione chirurgica: «Ho ceduto alla vanità lo ammetto – ha fatto sapere a Nuovo Tv -. Ho deciso di fare un regalo a me stessa e sono pienamente soddisfatta (…) Ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo».

Gemma: "Ora ho il seno di quando ero una ragazzina."

Gemma io tvb ma non credo che da ragazzina avessi una terza o qualunque taglia sia pic.twitter.com/ncmj15iwDM — Pizzapastaemandolino (@Pizzapastaeamor) August 30, 2021

Le possibili critiche non interessano a Gemma Galgani: «Mi piacerebbe invece essere d’esempio a tutte quelle donne che, alla mia età, non hanno il coraggio di fare quello che ho fatto io, magari proprio per paura di quello che possono pensare gli altri (…) Mi sento meglio anche con me stessa. Non mi resta che incontrare il mio principe per scrivere insieme il lieto fine. Ma stavolta non lo voglio azzurro, lo voglio vero».

Durante una delle prime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha già discusso con Tina per i suoi interventi e ritocchi: “Sembra che durante la puntata Gemma e Riccardo abbiano avuto un battibecco. Inoltre la torinese ha ammesso di essersi rifatta il seno e aver fatto un ritocchino anche alle labbra e con Tina ne è uscita fuori una bagarre non indifferente”.