Gemma Galgani smaschera Leonardo: “Hai detto che ti fa schifo la mia pelle da vecchia”

Gemma Galgani ha pubblicamente smascherato Leonardo, dopo aver parlato con una donna vicina al cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che ha fatto rivelazioni agghiaccianti sul suo conto. La chiacchierata e discussa dama torinese Gemma Galgani è andata su tutte le furie e ha raccontato tutto, senza nessun tipo di censura.

“Le bugie peggiori che potevi dire – ha dichiarato Gemma -, le hai dette. Mi metto anche in discussione… Questa donna mi ha detto che ti dà fastidio che io corro troppo, non mi baci perché ti faccio schifo, non ti piaccio perché ho la pelle di vecchia, e mi è stato anche detto che tu non sei lontano da me come età”.

La dama torinese ha poi sottolineato: “Dovresti solo stare zitto. L’altra cosa che hai detto, che non ti piaccio ma ti piace Elena, che non puoi frequentarla perché sono gelosa e possessiva. Inoltre, ti ha dato fastidio che tenti il signor Stefano non perché geloso di me ma soltanto perché non era al tuo livello, e non volevi essere paragonato”.

Leonardo si è giustificato dichiarando che questa persona è una ricattatrice e non ha detto nulla di vero sul suo conto: “Lei mi ha chiesto 500 euro, l’ho dovuta bloccare e per ripicca avrà chiamato te. Sei ingenua e ci sei cascata”.

Nonostante la versione dei fatti di Leonardo, Galgani non ha creduto al cavaliere perché la donna in questione è stata troppo precisa nelle sue rivelazioni.

“Sei troppo grande per lui, evidentemente a lui piacciono quelle più giovani, e a lui piace Elena. Il fatto che non ti baci corrisponde alla verità che a lui non piaci, ed è tutto vero”, ha dichiarato Gianni Sperti.

Delusa e amareggiata, Gemma ha continuato a rivelare retroscena sulla conoscenza con Leonardo, avendo ricollegato i punti dopo la telefonata ricevuta: “Ma chi vuoi prendere ancora per i fondelli? E hai il coraggio di volerti battere, io ti inchiodo lì fino a questa notte, non te le passo questa. Appena apri bocca ti secco”.

Ida Platano ha ammesso di non essersi mai fidata di Leonardo, e vari volti del parterre si sono scagliati contro il cavaliere, ritenendolo falso e crudele. “Non ti piacevo e non hai avuto il coraggio di dirlo, me lo hai fatto capire tu con il tuo comportamento, con l’elemosina che mi davi, lo vuoi capire o no?”, ha esclamato Gemma per poi tornare al suo posto.

Tina Cipollari a consigliato alla dama torinese di non continuare ad attaccare Leonardo, dato che non ne vale la pena. Gianni Sperti l’ha invitato a lasciare lo studio di Uomini e Donne.