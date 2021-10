Georgette Polizzi incinta di Davide Tresse: “Nostro figlio verrà cresciuto dall’amore e non dalla malattia”

Georgette Polizzi è incinta di Davide Tresse grazie alla fecondazione assistita. Primo figlio in arrivo per la coppia di Temptation Island. A due anni dal suo matrimonio con Davide Tresse, la stilista è in dolce attesa. La stilista ed ex concorrente di Temptation Island ha scoperto tempo fa di essersi ammalata di sclerosi multipla. La diagnosi ricevuta non ha spento il suo sorriso, ma le ha dato la forza per andare avanti con il suo lavoro e raccontarsi senza filtri sui social.

Georgette Polizzi e Davide Tresse innamorati – Foto: Instagram

“Quanto ho immaginato questo momento…. Solo le mie notti insonni con le mani sul cuore lo sanno… Questo giorno è arrivato ed io non ci credo ancora. Ho sempre sostenuto che i miracoli si avverano solo se ci credi e oggi siamo qui emozionati come due bimbi a dirvi che arriverà il nostro miracolo. Scrivo queste righe e il cuore batte così forte che mi fa male il petto. Chi mi segue sa quanto ho desiderato tutto questo e quanto ho lottato per riuscire a realizzare il nostro sogno. Oggi fragile come non mai sono qui a dirvi che io e il Momo diventeremo genitori”, ha scritto Georgette.

“In realtà volevo aspettare a condividere con voi questa cosa ma qualcuno (indelicatamente) ha fatto trapelare la notizia – ha aggiunto – Volevo aspettare per un senso di protezione. E’ stato un percorso lungo, fatto di sofferenze vere, pianti, cicatrici, dolori fisici, sacrifici. Ma oggi posso dire che non dimentico ciò che è stato, però ne è valsa la pena. Sono mamma di una blastocisti espansa di un percorso di PMA e non me ne vergogno. Ho letto tante cose, in questi due giorni, alcune mi hanno fatto molto male. Sappiate che è l’infertilità che avvicina una coppia a questo percorso, non la sclerosi multipla. Il/la nostro/a piccolo/a verrà cresciuto/a dall’amore e non dalla malattia”.

Ha poi concluso: “Vi ho sempre detto che volere è potere, io oggi voglio gioire e dimenticare cioè che ho letto perché nonostante la vita abbia sempre cercato di buttarmi giù, io ho vinto, anzi abbiamo vinto! Sei il nostro piccolo miracolo, ti aspettiamo”.