GF Vip 6: ultime news e scoop. Il noto e chiacchierato attore, fotografo e personaggio tv Alex Belli è stato squalificato per aver infranto il regolamento del famoso e longevo reality show di Canale 5. La vincitrice della seconda edizione de La Pupa e il Secchione Francesca Cipriani si è ritirata per problemi di salute. Sono stati questi i momenti più importanti e seguiti dell’ultima puntata del programma tv condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini.

GF Vip 6: Alex Belli squalificato

In precedenza l’attore Alex Belli aveva minacciato più volte il ritiro in seguito alla fortissima querelle tra lui, Delia Duran e Soleil Sorge. Ieri ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip ed è stato squalificato. Perché? Che cosa è successo?

L’attore e fotografo Alex Belli ha avuto l’opportunità di incontrare in giardino Delia Duran, entrata in Casa per lasciarlo. Alle parole di rottura, il gieffino ha reagito infrangendo il regolamento, correndo ad abbracciarla. Lei, non essendo stata in quarantena preventiva, è un potenziale rischio e per questo motivo Belli è stato squalificato e non è potuto neanche rientrare in casa a salutare i suoi compagni.

Alex non ha rispettato il distanziamento e deve abbandonare ufficialmente la Casa di #GFVIP. pic.twitter.com/K5VsUC4tvd — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 13, 2021

GF Vip 6: Francesca Cipriani ritirata

Ieri Alfonso Signorini ha chiesto a otto vip la loro scelta: rimanere o abbandonare la Casa del GF Vip. Carmen Russo, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli hanno scelto di rimanere nella Casa più spiata e famosa d’Italia.

Francesca Cipriani si è ritirata per motivi di salute: “Non rimango perché purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andare a fare dei controlli. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”. La sua decisione è stata accolta subito e senza indugi dal conduttore tv Alfonso Signorini: “Con grande dolore, perché ti ho voluta a tutti i costi e ti voglio un bene dell’anima, ma davanti alla salute alzo le mani. Ti aspetto in studio Francesca, saluta tutti i tuoi compagni e raggiungimi qua”.

I restanti vipponi entrati a settembre (Aldo Montano, Manila Nazzaro, Jessica Selassié, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Sophie Codegoni) comunicheranno la loro decisione nella diretta di venerdì, anche se la scelta l’hanno già presa e comunicata agli autori. Fra coloro che se ne andranno spiccano Aldo Montano e Manila Nazzaro.

Proprio quest’ultima nel post puntata, parlando con Carmen Russo, le ha confessato che già sapeva che il suo turno sarebbe stato venerdì e che è tranquilla a riguardo: “Ho preso questa decisione serenamente, è vero, ma anche tu l’avresti presa serenamente se fosse stata per i figli. Quando si fanno delle rinunce per i figli si prendono serenamente“. Il motivo preciso per cui Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello Vip (al momento) non si sa, ma è una decisione che ha preso su richiesta dei figli.