GF Vip 6, ultime news e indiscrezioni. Uno dei grandi protagonisti di questa edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, Barù, si è scagliato duramente contro la chiacchieratissima e seguitissima coppia vip formata da Alex Belli e Delia Duran. Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, in arte Barù, ha confessato che non vorrebbe incontrarli fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Barù – Foto: Instagram

Lo scontro tra i gieffini vip è nato in seguito alla confessione di Delia Duran. La bella showgirl, modella e attrice venezuelana ha rivelato al nobile toscano Barù: “Sono sincera devo dirti la verità: ti ho votato, però ti volevo spiegare il motivo. La mia motivazione è stata vera, ho detto che non ho legato con te come ho legato con gli altri. Non si tratta di antipatia, anzi, a me stai molto simpatico e c’è un bel rapporto spero. Poi dici che io e Alex abbiamo finto, ma al di là del rapporto tra me e Alex, devi vedere quello che è successo qui dentro la Casa”.

Il nipote del conduttore tv e radiofonico Costantino della Gherardesca, discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia, ha prontamente tagliato corto: “Figurati, tu non devi sentirti in colpa. Ti reputo una persona buona ma io a te e Alex non vi voglio rivedere più fuori di qui. Sarai anche buona, ma ciò non esclude tutti gli altri pareri che ho su di te. Hai legato meno con me ma molto di più con Jessica o con Lulù dopo averle insultate solo qualche settimana fa. Mi spiace ma dopo il GF – ha sentenziato Barù del GF Vip 6 – te e Alex non voglio proprio vedervi, questo è quanto. Giuro, se poi ti vedo per sbaglio ok. Ma non solo Alex, anche te da sola non voglio rivederti“.

Alex Belli replica a Barù su Twitter

Alex Belli ha replicato a Barù mediante un post su Twitter: “Caro il mio Barù, capisco il tuo umorismo tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria gratuita… io parlo di amore libero, tu di rutto libero, ma Barù dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà?”.

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022

Il popolo del web si è subito spaccato in due… e voi che cosa ne pensate?