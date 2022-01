GF Vip 6, ultime news e gossip. Ieri il conduttore tv e autore Alfonso Signorini ha tenuto un discorso nella Casa più spiata e famosa d’Italia in cui ha “graziato” tutti, soprattutto la celebre soprano e attrice Katia Ricciarelli, che era finita nel mirino della Rete per una serie di insulti, offese, scivoloni razzisti e frasi shock su gay e disabili.

Il popolo del web aveva invocato a gran voce la squalifica per Katia Ricciarelli. Anche il Corriere della Sera si era scagliato contro la soprano con un titolo abbastanza eloquente: “Katia Ricciarelli, le uscite orrende e razziste su gay, disabili e omosessualità, sono inaccettabili sulla tv generalista”. All’interno del pezzo si leggeva nero su bianco: “La soprano si è distinta per insulti senza filtro che denotano anche mancanza di pudore e saggezza per una donna di 75 anni: forse farebbe meglio a frequentare altri lidi”. Alcuni sponsors, tra cui Mikado, si erano dissociati dagli atteggiamenti e dalle gravi frasi di Katia.

Dopo l’ultima puntata del GF Vip 6, Barù ha criticato giustamente il discorso di Alfonso Signorini e ha affossato la sua compagna di avventura Katia Ricciarelli. Il nipote del conduttore tv e radiofonico Costantino della Gherardesca, discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia, ha dichiarato: “Non capisco molto quello che è successo. Dai non è una giustificazione l’età. Perché non è una questione di generazione, mio nonno non avrebbe mai detto una cosa del genere, non capisco perché in Italia si facciano passare queste cose, negli USA saresti fatto fuori dal programma. A me non verrebbe mai da dire queste cose qui. Sono frasi brutte!”.

Barù contro la decisione di Signorini su Katia, poi sbotta: “Non farò storielle per clip”

08 Gen 2022 Fabiano Minacci • Tempo di lettura: 3 minuti

Barù sul discorso di Alfonso Signorini

Nessuna squalifica per i concorrenti del GF Vip. Ieri sera Alfonso Signorini ha rimproverato Katia Ricciarelli e Lulù Selassié per alcune uscite infelici, ma ha anche spiegato come mai non prenderà provvedimenti più seri nei loro confronti. Nemmeno le frasi pesanti del soprano le costeranno l’uscita dalla casa del GF Vip e questa decisione ha spiazzato Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca subito dopo la puntata ha espresso la sua perplessità in merito alle parole del conduttore.

Barù: “Nessuna storia con Jessica per clip in puntata”.

Il nuovo gieffino qualche giorno fa ha detto: “In confessionale vogliono che tr**bi con qualcuna. Però questo non succederà fidatevi“. E Barù è tornato ad esprimere questo concetto anche ieri notte durante una chiacchierata con Soleil Sorge e Sophie Codegoni: “Io storie d’amore al GF Vip? Ma anche no, non c’è nessuna che mi piace. Jessica? Ma cosa dite? Non è vero nulla che ha l’umorismo inglese come il mio. Nemmeno capisce le mie battute. Lei è tanto brava e dolce, ma no nessuna relazione. E non credo che sia acida o cattiva, è bravissima, ma non è la donna per me semplicemente. Vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro specialmente per mezza clip tanto credo che le do le clip, se voglio! Però non avrete finte storie per della visibilità”.

Barù è già diventato l’idolo del popolo del web!