GF Vip 6, ultime news e indiscrezioni dalla Casa più spiata e famosa d’Italia. L’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Soleil Sorge, è sempre al centro del gossip e anche delle polemiche. Questa volta però non c’entra nulla il chiacchieratissimo triangolo amoroso Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. L’ex fidanzata dell’ex tronista Luca Onestini e dell’ex naufrago vip Jeremias Rodriguez è finita nel mirino dei suoi coinquilini, Barù e Delia Duran, perché sarebbe una “donna sporca”.

Soleil Sorgè – Foto: Facebook

Per la verità diversi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 si sono lamentati diverse volte del fatto che regna un disordine fuori controllo e tanta sporcizia generale e personale nella Casa. Per questo motivo i concorrenti sono stati spesso ripresi dal Grande Fratello e anche puniti con la conseguente decurtazione del badget settimanale per la spesa. Nel mirino sono sempre finite Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Questa volta però Davide Silvestri, che condivide la stanza con Soleil, si è ritrovato a parlare dell’ex corteggiatrice con Barù e quest’ultimo l’ha attaccata senza pietà.

“Soleil ti lascia la porta aperta, mamma mia è proprio scoordinata, fa un casino fa. Non sa uscire e chiudere la porta”, ha dichiarato Davide Silvestri chiacchierando in camera con il nipote di Costantino della Gherardesca. “È proprio sporca, una donna sporca”, ha attaccato Barù, pseudonimo di Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona.

Di recente anche Delia Duran, la moglie di Alex Belli, aveva spifferato a Miriana Trevisan che la Sorge non presta molta attenzione alla pulizia: “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì, avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas Casella, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna!”.