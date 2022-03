GF Vip 6, Delia Duran confessa: “Io e Alex Belli non siamo sposati”. La stoccata di Adriana Volpe

GF Vip 6, ultime news e anticipazioni. La bellissima e sensuale modella, showgirl e influencer venezuelana Delia Duran ha confessato in diretta tv che lei e Alex Belli non sono sposati! Una rivelazione shock che ha scatenato il popolo del web, ma non ha però colto tutti di sorpresa perché diversi vip, da Mila Suarez ad Adriana Volpe, avevano più volte messo in dubbio le loro nozze. In realtà Delia Duran e Alex Belli si erano scambiati una promessa di matrimonio, ma nulla di legale e ufficiale.

Delia Duran con Alex Belli – Foto: Facebook

Nella sua rivelazione inaspettata, la soubrette venezuelana ha rimarcato le mancate nozze con Alex Belli, sostenendo che la loro promessa o meglio “preghiera familiare” non ha un valore a livello formale. L’opinionista fissa del Grande Fratello Vip 6, Adriana Volpe, ha replicato seccamente mettendo in dubbio, ancora una volta, la veridicità dei promessi sposi in tv: ”Io l’ho detto dal primo giorno!”.

Il bel e aitante tiktoker napoletano Antonio Medugno ha messo in discussione il suo rapporto con Delia. In un confronto vis à vis, il tiktoker ha accusato la modella venezuelana di non essere mai stata chiara con lui, illudendolo rispetto ad una possibile liaison fuori dalla Casa del GF Vip 6.

Lei ha dichiarato che nel reality show di Canale 5, la sua priorità era quella di risolvere la crisi con il noto attore, modello e fotografo di moda Alex Belli innescata dalla terza incomoda, Soleil Sorge.

Poi con toni intimisti, rivolgendosi al pretendente toy-boy, ha asserito: “Io ti ho detto che non volevo un rapporto amoroso con te qui dentro… Se Alex non fosse venuto qui, magari sì. Lo volevamo tutti e due, tu lo volevi ammettilo…”.

Delia Duran e Antonio Medugno si sono riavvicinati molto dopo l’uscita di Alex Belli dalla Casa più spiata e famosa d’Italia, ma i dubbi sulle reali intenzioni della soubrette venezuelana restano…