GF Vip 6, Delia Duran ha lasciato pubblicamente il marito Alex Belli per colpa di Soleil Sorge. L’attrice e modella venezuelana è davvero distrutta. Da pochi giorni è entrata come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6, ma sta già rubando la scena a tutti gli altri coinquilini della Casa più spiata e famosa d’Italia.

Alex Belli e Delia Duran – Foto: Instagram

Oggi Delia Duran è scoppiata a piangere dopo aver visto un aereo in favore di Alex Belli e Soleil Sorge: “Solex its real always connected“.

Quando è passato in cielo, l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge ha ironicamente detto: “Me l’ha mandato Alex”. Di lì a poco, l’attrice venezuelana di numerose fiction tv di successo, come ad esempio “Il bello delle donne…alcuni anni dopo”, “L’onore e il rispetto-ultimo capitolo” e “Furore-capitolo secondo” è scoppiata a piangere tra le braccia della conduttrice tv nonché già Miss Italia Manila Nazzaro. “Basta, lo lascio – ha detto Delia, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo“.

La moglie di Alex Belli, Delia Duran, ha dato ragione a Nathaly Caldonazzo: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto (narcisista patologico, ndr) non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

Manila Nazzaro ha provato a consolarla: “Cerchiamo sempre di essere delle super donne anche quando la situazione davanti a noi è irrecuperabile. Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, è in questo vortice mediatico del super io che gli appartiene, ma prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore“.

La decisione di Delia ha scatenato un vero e proprio terremoto sui social, dando vita a un vespaio di reazioni contrastanti… e voi che cosa ne pensate?