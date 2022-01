GF Vip 6, Delia Duran rivela: “Ho avuto un flirt con Aida Yespica”

GF Vip 6, ultime news e gossip. L’attrice, modella e showgirl venezuelana Delia Duran ha rivelato alla coinquilina Miriana Trevisan di aver avuto un flirt con la celebre showgirl ed ex star del Bagaglino, Aida Yespica. La moglie del bellissimo e sexy attore Alex Belli ha rivelato che il suo tipo ideale è Aida Yespica, specificando di aver “avuto un’esperienza” con lei. Il racconto è avvenuto in diretta nella seconda regia, ma non appena è stato fatto il nome dell’ex gieffina, l’audio è stato tolto sul più bello.

Aida Yespica e Delia Duran – Foto: IlFattoQuotidiano.it

“Bisogna parlare chiaro: io non sono libera di avere un rapporto con Jessica (Selassié, concorrente del Grande Fratello Vip 6, ndr) o con un altro uomo senza il mio uomo. Questo non è amore libero”, avrebbe poi aggiunto Delia Duran.

“Quindi se una sera volete giocare e c’è una donna che entra nel vostro letto questa cosa la puoi accettare?”, la domanda di Miriana Trevisan. “Sì, ma è una cosa che vogliamo entrambi e si condivide”, la replica della moglie di Alex Belli.

Più volte l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Alex Belli, aveva dichiarato nella Casa più spiata d’Italia di vivere un amore libero e aperto con Delia Duran: “Ci siamo trovati. Lei è come me, anche peggio. Non mi sono mai nascosto con Delia. Le ho detto ‘io sono questo’ e lei mi ha mostrato quella che è. Ci siamo amati e accettati sin da subito. Abbiamo un amore puro e libero. […] Molti non potrebbero capire, ma a noi sta bene così“.

Alcuni giorni fa era stata proprio l’attrice e modella venezuelana a toccare questo argomento. Alla conduttrice tv ed ex modella Manila Nazzaro aveva confessato: “Con Alex, ti rivelo che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta – aveva sottolineato Delia -, cioè capisci? Comunque l’abbiamo fatto perché eravamo complici, c’era condivisione è successo è normale“.

