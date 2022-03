GF Vip 6, ultimi gossip e news. La showgirl, modella e attrice venezuelana Delia Duran senza suo marito Alex Belli si è riavvicinata molto al titktoker napoletano Antonio Medugno. Tra loro c’è una “chimica” pazzesca, come direbbero Donatella Rettore e Ditonellapiaga. Ora che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha abbandonato la Casa, Delia Duran si sente più libera e senza timore reverenziale.

Alex Belli, Delia Duran e Antonio Medugno – Foto: LettoQuotidiano.it

Delia Duran ha chiesto ad Antonio Medugno: “Tu hai un’ammiratrice fuori secondo me. No? Allora perché hai dedicato a una quella canzone? Sono contenta di vederti felice adesso. Ti piace la mia presenza? Perché ti vorrei dare tanta forza“.

Medugno si è anche lasciato scappare un commento particolare mentre Delia Duran stava ballando con Jessica e Sophie Codegoni: “Davide Silvestri, visto che bella che è Delia? Lei è la più… è proprio femminile, proprio femmina. Sento in lei una femminilità esagerata“.

Oggi in sauna Delia Duran ha detto al tiktoker campano di non voler più stare lontana da lui, indipendentemente da quello che pensano gli altri gieffini: “Non mi interessa di quello che dicono. Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera. Adesso però non voglio starti lontana – ha aggiunto Delia -, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste, anche se scientificamente dicono che è impossibile, io ci credo. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donna va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me“.

A presto con nuove anticipazioni, news e indiscrezioni sui personaggi del GF Vip 6!