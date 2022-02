GF Vip 6, Katia Ricciarelli silura Miriana Trevisan: “Vipera e falsa, mi vien voglia di bruciare i suoi brutti capelli”

GF Vip 6, ultimi gossip e anticipazioni. La celebre cantante lirica Katia Ricciarelli ha umiliato la showgirl Miriana Trevisan durante una chiacchierata con l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi Soleil Sorge. Katia Ricciarelli ha riservato una serie di attacchi al vetriolo nei confronti dell’ex soubrette de La Ruota della Fortuna.

Katia Ricciarelli non ha usato mezze misure per attaccare brutalmente Miriana Trevisan: “Su quel divano ogni volta si mette in posizione, poi parla da sola. Io poi che vengo dal melodramma, quando entra con quei vestiti fuori dal tempo da Violetta Valery dei tempi della Toti Dal Monte, che è una cantante di tanti anni fa, con questi capelli che mi vien voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti. Poi si mette lì in posa e parlotta, annuisce e fa la commedia e parla da sola, si è creata il vuoto. Ogni volta che la vedi è sempre abbracciata a una di loro come dire ‘ ti consolo io’. Lei è così melodrammatica mio Dio. Quella è un serpente, ‘il cobra non è un serpente…'[…] Ormai lei e quelle con cui sta sono uguali, si comportano allo stesso modo e sono false”.

La famosa e popolare cantante lirica non ha risparmiato critiche neanche nei confronti di Lulù Selassié: “Kabir Bedi ha detto una cosa reale, è un cartone animato insomma. Perché non c’è niente di vero in questa ragazza. Dalle lentiggini, a quei cosi in testa, la borsettina. Tiri via la borsetta e i bernoccoli sulla testa e non c’è più niente. Tutte le volte che è venuta fuori a livello di personalità è venuta fuori una volgarità unica. Quindi non è che sia tanto… Se tu la provochi, scoppia e viene fuori la vera. Lei è dolce e altro? Non ci dimentichiamo quello che fa. Questa cosa della borsettina era una roba grottesca. Quello che mi meraviglia e mi dispiace è la reazione di lui che prima era… poi improvvisamente si è aperto un mondo. Ci manca soltanto che va lei in finale“.

Sul web è esplosa la polemica e sono in molti a chiedere invano provvedimenti disciplinari nei confronti di Katia Ricciarelli. E voi che cosa ne pensate?