GF Vip 6, Manila Nazzaro rivela: “Nella Casa non vorrei incontrare Caterina Balivo”

GF Vip 6, ultime news e gossip. L’ex Miss Italia e conduttrice radiofonica Manila Nazzaro ha rivelato sull’account Instagram del reality show di Canale 5 che nella Casa più spiata e famosa d’Italia non vorrebbe incontrare Caterina Balivo. Noi di IGOSSIP.it siamo stati i primi in assoluto a lanciare lo scoop sulla partecipazione come concorrente di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 il 18 luglio scorso.

Manila Nazzaro – Foto: Facebook

Eletta Miss Italia 1999, l’unica proveniente dalla Puglia, l’ex modella originaria di Foggia è pronta per un altro reality show di Canale 5 dopo l’esperienza in coppia con il compagno, il dirigente sportivo ed ex calciatore del Bari Lorenzo Amoruso. La super tifosa vip della Lazio è amatissima e molto apprezzata dal pubblico. L’ex conduttrice del programma di Raidue, E la chiamano estate, e compagna di Lorenzo Amoruso è molto popolare sui social.

Manila Nazzaro ha parlato del suo tallone di Achille, il disordine, della sua felicità di poter restare chiusa nel gioco finalmente senza social e ha confessato chi non vorrebbe incontrare durante la sua avventura nel programma di Alfonso Signorini: «Chi non vorrei mai trovare dentro casa? Caterina Balivo. Vabbè…simpatie a antipatie ci sono dai…».

L’ex calciatore e dirigente sportivo pugliese Lorenzo Amoruso ha comunicato tutta la sua tristezza per la prossima lontananza dal suo account social. «Oggi – ha scritto l’ex difensore del Bari – in un post nella didascalia di una loro foto di coppia – mi hanno separato dalla mia splendida dolce metà essendo lei concorrente ufficiale GF VIP 2021 poiché il protocollo anti COVID e nonostante sia super contento per lei per questa splendida opportunità non posso nascondervi di essere triste poiché mi mancherà da morire».

GF Vip 6: la lista dei concorrenti

I prossimi inquilini della casa più spiata d’Italia sono: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Soleil Sorge e Tommaso Eletti. Ormai è tutto pronto per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che partirà il prossimo lunedì 13 settembre 2021 in prima serata su Canale 5. Le nuove opinioniste sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.