GF Vip 6: Manuel Bortuzzo si ritira, l’annuncio del padre Franco

GF Vip 6: ultime news e anticipazioni sul famoso e popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ormai restano davvero poche settimane alla conclusione del chiacchierato e seguito programma tv di Canale 5. Tra squalifiche, eliminazioni e ritiri, sono rimasti davvero in pochi. Uno dei grandi favoriti della vigilia alla vittoria finale del Grande Fratello Vip 6, Manuel Bortuzzo si ritirerà dal gioco. Questa volta non sembrano esserci molti dubbi. Il nuotatore preparerà le valigie molto presto e abbandonerà il reality show.

Manuel Bortuzzo – Foto: Instagram

La notizia è stata annunciata dal papà di Manuel Bortuzzo a Fanpage, ma non dovrà pagare nessuna penale come invece è successo in passato con altri gieffini che hanno abbandonato volontariamente il reality.

A confermare le indiscrezioni circolate nella casa negli ultimi giorni è il padre di Manuel raggiunto da FanPage.it, il quale assicura che pur lasciando prematuramente il gioco Manuel non incorrerà in alcuna penale, perché nel suo caso ci sono di mezzo problemi di salute.

“Come va? Malissimo.“, esordisce al telefono Franco Bortuzzo, “Manuel torna a casa, il 14 o il 17 gennaio. La motivazione è che è dimagrito tantissimo, ha perso massa muscolare e ha bisogno di tornare ai suoi allenamenti. Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.

“Nel suo caso è evidente che ci siano motivi di salute -, spiega il signor Franco – Manuel è dimagrito 6, 7 chili“.

Uno dei concorrenti preferiti della Casa e immune da sempre, salvo rare eccezioni, abbandonerà il GF Vip fra pochissimi giorni.

Questa settimana sono finiti in nomination Nathaly Caldonazzo, Carmen Russo e Soleil Sorge. Chi secondo voi sarà eliminata? Chi vorreste fosse eliminata?