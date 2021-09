GF Vip 6, Miky Falcicchio smaschera Andrea Casalino: “Mister Italia 2010 l’ho vinto io”

Il Grande Fratello Vip 6 non è ancora iniziato, ma cominciano già a circolare le prime fake news. La prima puntata della nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotta nuovamente dal giornalista e direttore di Chi Alfonso Signorini, andrà in onda lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Noi di IGOSSIP.it abbiamo notato che sul sito web ufficiale del noto reality show di Mediaset c’è un errore abbastanza grossolano nella scheda di presentazione del concorrente Andrea Casalino. Nel sottotitolo viene riportato: “Tra i concorrenti che abiteranno la Casa ci sarà anche l’ex Mister Italia“.

Nella descrizione si legge: “Classe 1983, di Brindisi, Andrea fa il modello e testimonial di molti brand. A 20 anni viene eletto Mister Italia e finisce sui set di alcune fiction come Rodolfo Valentino – La leggenda e Squadra Antimafia. Non abbiamo dubbi, quindi, che attirerà molto l’attenzione nella Casa più spiata d’Italia”.

Tanti giornali e testate giornalistiche digitali, anche rinomati e prestigiosi, hanno rilanciato la notizia senza fare nessun tipo di verifica. Infatti hanno riportato che “Andrea Casalino ha vinto Mister Italia 2010“! Ma è una colossale fake news. Quell’anno a vincere il concorso nazionale di bellezza maschile fu Miky Falcicchio. Andrea Casalino si accontentò della fascia di “L’uomo ideale d’Italia”.

Sul web sono infatti presenti tanti articoli e foto risalenti al trionfo di Miky Falcicchio a Mister Italia 2010. All’epoca fu premiato dalla showgirl e modella venezuelana Aida Yespica e l’attuale concorrente del GF Vip 6, Andrea Casalino, arrivò tra i primi sei finalisti del concorso nazionale di bellezza maschile di Claudio Marastoni.

Allora la domanda sorge spontanea: perché gli attenti autori del GF Vip hanno riportato questa notizia errata che è stata ripresa da tutti i siti e testate giornalistiche? Chi ha raccontato questa colossale bugia?

Noi di IGOSSIP.it abbiamo contattato direttamente il vero vincitore di Mister Italia 2010, Miky Falcicchio, che ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Ciao Miky Falcicchio, come stai?

Buongiorno a tutti voi della redazione. Tutto bene, grazie. Sono reduce da importanti eventi musicali targati #Estate90 con le star della dance music anni Novanta e Duemila, Haiducii e Nathalie Aarts, che ho seguito come direttore artistico presso la Tenuta Giannini in Puglia.

Hai letto la notizia rilanciata dal GF Vip sul trionfo di Andrea Casalino a Mister Italia?

Capisco e comprendo la necessità di “pompare” un personaggio prima di definirlo Vip all’interno di un contenitore dove la parola Vip viene associata al curriculum del concorrente di un reality come il Grande Fratello, ma appropriarsi di un titolo, mai ricevuto è quasi simpatico, se non generasse confusione.

Che cosa ne pensi?

Non mi sono mai reputato un VIP, anzi spesso quasi arrossisco (e chi mi conosce lo sa) quando menzionano il mio titolo vinto nel 2010, con una carriera quasi ventennale da Modello, ma leggere Andrea Casalino “Mister Italia 2010”, è davvero assurdo, forse non ci crede nemmeno lui. Lo so perché sono io ad aver vinto quel titolo e lui in quella edizione, arrivò semplicemente tra i primi 6 classificati, ma certamente non è Mister Italia 2010. Non so chi abbia partorito il lancio di questa notizia, ma sarebbe stato importante accertarsi della veridicità della notizia stessa. Esistono centinaia di articoli di giornali, notizie e video relativi alla proclamazione e alle mie ospitate in Tv, ma la mia domanda resta solo una, perché?!?

Quali progetti hai per il futuro?

L’estate 90 di Tenuta Giannini è stata la scintilla che ha illuminato il futuro della struttura. Si è visto dai numeri raggiunti, dalle interazioni dei social ufficiali e dalle presenze, che nei giorni post-ferragosto, hanno letteralmente subissato quelli degli anni precedenti. Una stagione che nonostante la pandemia, le restrizioni e un lunghissimo stop della stagione scorsa, ha cambiato marcia. Da questo mese ho già iniziato a lavorare per gli eventi autunnali, su tutti, il concertone di Capodanno.