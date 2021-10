GF Vip 6, ultime news e gossip. La popolare showgirl Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati nella Casa più spiata e famosa d’Italia. Tra i due è scoccata la scintilla. Ma è vero amore o soltanto una passione a favor di telecamere? Il figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigiliani ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una cena a lume di candela nella Love Boat con l’ex velina mora di Striscia la notizia ed ex valletta de La ruota della fortuna. Miriana Trevisan. La richiesta del gieffino è stata accolta dagli autori del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Nicola Pisu e Miriana Trevisan si baciano al GF Vip 6 – Foto: Biccy.it

L’ex showgirl di Non è la Rai Miriana Trevisan ha suggerito a Nicola Pisu di non dire nulla agli altri coinquilini della Casa del GF Vip 6. “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa – ha detto Miriana al nipote del compianto Enzo Mirigliani -, ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“. Una richiesta al quanto bizzarra anche perché è ben consapevole di essere osservata h24 dall’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip 6.

Sta per nascere un amore oppure è solo un calesse per Pisu? I dubbi dei telespettatori del reality show di Mediaset serpeggiano in Rete e sono in tanti a pensare che sia stata soltanto una trovata “mediatica” suggerita dagli autori del GF Vip 6.

Baci a parte, Miriana Trevisan ha parlato di questa tresca con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Soleil Sorge.

“Se ho capito se posso andare oltre? Forse – ha asserito Miriana – ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene. Certo, deve capire che io non sono una donna facile e semplice. Spero che l’abbia già compreso. Sono una persona che si annoia facilmente. Deve viaggiare con me, giocare con me, ballare con me ed essere sempre curioso. Adesso però dovrebbe avere un po’ più di iniziativa. Tu sai di cosa parlo, non soltanto di cose fisiche. Anche perché mi freno tanto a lasciarmi andare fisicamente. Io guardo le telecamere e vedo la faccia di mio figlio”.

Per poi concludere: “Questa cena che ha organizzato mi è piaciuta. Lui l’ha chiesto al GF, per me ha vinto. Questa è stata una bella dimostrazione. Però io ho bisogno di tanti altri stimoli. Lui mi piace, però potrebbe annoiarmi facilmente. Al momento sto bene, mi rilassa e mi fa sentire apprezzata. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e come mi sentirò”.

Come andrà a finire? Che cosa ne pensate di questa quasi coppia?

