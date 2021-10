GF Vip 6: Miriana Trevisan e Nicola Pisu si baciano, il video spopola sul web

GF Vip 6: ultime news e indiscrezioni. La showgirl Miriana Trevisan e Nicola Pisu si sono baciati in piena notte in camera da letto. Il bacio ha fatto subito il giro del web. Archiviata la cotta per l’ex tronista di Uomini e Donne e assistita del manager Fabrizio Corona, Sophie Codegoni, il figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigiliani ha virato per l’ex velina mora di Striscia la notizia ed ex valletta de La ruota della fortuna. Miriana Trevisan non vuole affatto pigiare sull’acceleratore ed è piuttosto guardinga.

Nicola Pisu ha espresso le sue preferenze sulle donne della Casa del Grande Fratello Vip 6 al modello ed ex naufrago vip dell’Isola dei famosi, Alex Belli: “Mi piace anche Miriana Trevisan oltre Soleil Sorge. Sophie è carina, ma preferisco le altre due. Dici che Sophie è mia coetanea ed è meglio? No, ma preferisco Sole e Miriana. Poi so che a Soleil forse non piaccio. Dici che si vedeva che c’è un po’ provato?“.

L’ex showgirl di Non è la Rai Miriana Trevisan è rimasta molto sorpresa dal corteggiamento di Nicola Pisu. A lei è piaciuto molto il suo modo di approcciarsi del figlio di Patrizia Mirigliani.

Che carina Miriana, è stata un amore con Nicola ?? #gfvip pic.twitter.com/4rNZ1kY5Lh — Kate (@TheKateryn) October 10, 2021

Infatti la famosa soubrette e valletta ha parlato dei lati positivi di Nicola con gli altri coinquilini della Casa più spiata d’Italia: “Sì, è molto carino e simpatico. Prima eravamo in giardino e ho notato che cercava di baciarmi. Sempre giocando è. Lo faceva con dolcezza, lui è davvero dolcissimo come ragazzo. Lui ha bisogno di tenerezze e coccole. Infatti non l’ho mica mandato via. Ho anche dormito con lui. Poi guarda che signore – ha sottolineato l’ex moglie del cantante Pacifico Settembre (in arte Pago) -, io dormivo sotto le coperte e lui sopra, non è nemmeno entrato nel letto, questo mi è piaciuto. Non ha fatto nulla, non è che ha tentato qualcosa. Nico è stato bravissimo, si è addormentato e basta. Mi ha fatto un po’ di carezzine questo sì. Devo dire che mi fa piacere essere corteggiata, però non me l’aspettavo. Anche perché è un po’ piccolo, lo percepisco così”.

Che ne pensate di Nicola Pisu e Miriana Trevisan? Andranno oltre il bacio?