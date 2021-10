GF Vip 6, Miriana Trevisan racconta il suo sogno spinto: “Mi vergogno, una donna mi mordeva le labbra”

GF Vip 6: ultime news, gossip e rumors. La showgirl ed ex velina mora di Striscia la notizia Miriana Trevisan ha raccontato agli altri coinquilini della Casa più spiata e famosa d’Italia il suo sogno erotico molto spinto. L’ex soubrette di Non è la Rai ha provato un po’ di vergogna nell’affrontare l’argomento con gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini. Un sogno a tinte saffo… e non solo!

Miriana Trevisan svela il suo sogno erotico

Chi sono i protagonisti di questo sono erotico di Miriana Trevisan? I suoi stessi compagni di avventura al GF Vip 6: Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano, Nicola Pisu, Samy Youssef e Sophie Codegoni.

L’ex valletta del programma tv La ruota della fortuna, condotta dall’indimenticabile e compianto presentatore Mike Bongiorno, ha raccontato: “Ieri sera ho fatto questo sogno molto particolare. Mi vergogno non posso raccontarlo Io sono una riservata, di me non si sa nulla. Era molto spinto e quindi non posso raccontarlo. C’eravate voi della casa, non tutti ovvio. Anche una donna, che mi mordeva le labbra. Facevamo cose, ma non fatemi dire altro dai. Che poi non è che la scena centrale era l’atto in sé, ma il contorno. A noi donne sappiate che piace molto di più il pre. Tutto quello che accade prima del finale”.

La famosa valletta ha aggiunto: “Infatti in questo sogno c’erano tanti sguardi, baci, carezze, corde e cose similari. C’era chi guardava e chi faceva. Era come un club di scambisti. Diciamo che quella era l’atmosfera. C’erano Gianmaria, Samy, Aldo, Nicola, Sophie, qualcuno legato, altri che facevano cose multiple. […] Che poi in Italia c’è troppo bigottismo, se ti piacciono i piedi è bello anche così”.

La vita privata di Miriana Trevisan

Il 14 giugno 2003 si è unita in matrimonio con il cantante Pacifico Settembre (in arte Pago), dal quale ha avuto un figlio, Nicola. Nel gennaio 2013 Miriana Trevisan ha annunciato la definitiva separazione dal marito. Ha POI avuto una storia d’amore con lo scrittore Guido Cavalli. La rottura tra i due è avvenuta nel 2019 quando sembrava stessero per sposarsi. Oggi è felicemente single.