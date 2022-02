GF Vip 6, ultime news e gossip. L’ex star del Bagaglino Nathaly Caldonazzo e l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne Soleil Sorge hanno fatto pace. All’inizio Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge avevano stabilito un bellissimo rapporto nella Casa del Grande Fratello Vip 6. La loro amicizia era andata in crisi per il famoso e chiacchieratissimo triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Ora tra le due concorrenti del popolare e seguito reality show di Canale 5 è tornato il sereno.

La gieffina vip Nathaly Caldonazzo ha colto l’occasione di un massaggio relax per chiedere scusa all’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Arriva la pace con questo massaggio – ha detto Nathaly -, è il massaggio della pace. Mi dispiace. Se mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo? Sì. Io perché comunque ho subito una cosa come quella di Delia. Quindi pensa che che sono dalla parte di chi subisce questo. A me non dava fastidio la cosa vostra… Quello che non mi era piaciuto è che tu continuavi ad attaccarla, tipo ‘hai due neuroni’. Però tu come me hai detto quelle cose senza pensarci, così a caldo. Alex Belli però continuava a sbagliare, ha anche detto che era innamorato di te dai. Lei si è spenta per lui e adesso Belli dovrà fare tanto per riconquistarla. Lei lo amerà anche, ma non so, è cambiata tanto”.

Secondo lei, Delia Duran e Alex torneranno subito insieme, ma il loro amore non è destinato ad avere un lieto fine: “Quello che ha fatto Alex a Delia è abbastanza per chiudere un matrimonio. Anche soltanto il bacio, ma poi si era invaghito di te. Ok l’amore libero e le cose a tre, ma lui qui non faceva il trio con te e Delia. Alla fine è uscito, ma era troppo tardi ormai. Che poi se le ha fatto tutto questo in un momento che andava tutto bene, pensa se era una crisi. – ha concluso Nathaly Caldonazzo –. Torneranno insieme sicuro, ma se poi arriva uno che dimostrerà amore a Delia… queste cose si pagano e cambierà tutto“.

E voi che cosa ne pensate? Siete d’accordo con l’opinione dell’ex star del Bagaglino?