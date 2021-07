GF Vip 6: oltre a Manila Nazzaro anche Katia Ricciarelli, Lou Castoldi, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo

GF Vip 6: ultime news e gossip. Dopo avervi svelato in anteprima ed esclusiva il nome dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro, Dagospia ha svelato i nomi di altri concorrenti della prossima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Per quanto riguarda le altre anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6, non ci saranno più Pupo e Antonella Elia come opinionisti del reality show condotto dal giornalista e direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, Alfonso Signorini. Al loro posto ci saranno l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e conduttrice tv Adriana Volpe e l’imprenditrice ed esperta di casting tv Sonia Bruganelli (moglie del celebre showman e conduttore tv Paolo Bonolis).

Qualche giorno fa noi di iGossip.it vi abbiamo svelato in anteprima e in esclusiva la partecipazione di Manila Nazzaro al GF Vip 6. Una fonte accreditata ci ha infatti rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip. Ha superato i provini! Eletta Miss Italia 1999, l’unica proveniente dalla Puglia, l’ex modella originaria di Foggia è pronta per un altro reality show di Canale 5 dopo l’esperienza in coppia con il compagno, il dirigente sportivo ed ex calciatore del Bari Lorenzo Amoruso, a Temptation Island.

Ora Dagospia ha parlato di cinque nomi certi nel cast del GF Vip 6: “Il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni. Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest’anno – ha scritto il giornalista Giuseppe Candela – il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa. Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I primi cinque concorrenti certi della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez. Giovanni Ciacci aveva annunciato nelle scorse settimane il suo addio alla tv, il sito Davide Maggio aveva invece rivelato il provino per il reality. La sua presenza però sarebbe saltata nelle scorse ore”.

Inoltre in lizza ci sarebbe anche l’ex concorrente di Temptation Island, Francesco Chiofalo. Ci sarà con molta probabilità l’ex tronista di Uomini e Donne e personal trainer Lucas Peracchi, che diversi giorni fa è approdato su Onlyfans.

La lista dei possibili concorrenti del GF Vip 6

Manila Nazzaro, conduttrice ed ex modella

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Lucas Peracchi, personal trainer ed ex tronista

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di Tommaso

Gianmaria Antinolfi, manager

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, politico ed ex gieffino

Sandra Milo, attrice

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica

Barbara Bouchet, attrice

Alex Di Giorgio, nuotatore