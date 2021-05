GF Vip 6: Pupo rinuncia alla poltrona di opinionista

Il Grande Fratello Vip 5 si è concluso da poco e i suoi protagonisti sono ancora sulla cresta dell’onda, ma la macchina del reality show Endemol non si ferma. Purtroppo il GF Vip 6 perderà Pupo nel ruolo di opinionista.

Pupo e Antonella Elia GF Vip 5- foto instagram.com

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip verrà ricordata per essere la più lunga in assoluto, ma anche per gli interventi e i botta e risposta dei due opinionisti, Pupo e Antonella Elia.

Purtroppo, nonostante il successo, uno dei due opinionisti ha deciso di abbandonare la sua poltrona a ridosso dei preparativi per la sesta edizione del reality show che partirà il prossimo 13 settembre.

Ad abbandonare il Grande Fratello, dopo due edizioni da opinionista al fianco prima di Wanda Nara e dopo di Antonella Elia, sarà Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.

La notizia dell’abbandono è arrivata direttamente dal cantante tramite un post Instagram che ripropone uno stralcio di un’intervista rilasciata a Quotidiano Nazionale.

“A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora. Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente e arricchente, ma questa volta per me è più complicato”

“C’è di mezzo la mia passione, la musica – ha spiegato – Nei prossimi mesi e per tutto il 2022 sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati e rinviati a causa della pandemia da e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare. Per questo, garantire la mia presenza in un programma così importante non sarebbe semplice. Ma sono certo che non sarà un addio, ma un arrivederci”.

Il post social di Pupo è stato sufficiente a mettere in moto il toto nomi sul suo possibile sostituto, anche se qualcuno scommette sul vincitore del GF Vip 5, Tommaso Zorzi.

Per qualcuno l’influencer milanese sarebbe perfetto come opinionista, un po’ perché conosce le dinamiche interne e un po’ perché si è fatto le ossa con L’Isola dei Famosi.

Non ci resta che attendere ulteriori info riguardanti la prossima edizione del Grande Fratello per sapere chi sostituirà Pupo.