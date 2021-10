GF Vip 6, Raffaella Fico attacca Manila Nazzaro: “Mi hai votato, sei una falsa amica”

GF Vip 6: ultime news, gossip e indiscrezioni. Raffaella Fico si è scagliata contro Manila Nazzaro dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5. Oggetto del contendere la nomination di ieri che ha spiazzato un po’ tutti. L’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha nominato a sorpresa la sua “amica” Raffaella Fico, piuttosto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soleil Sorge.

Raffaella Fico litiga con Manila Nazzaro – Foto: Twitter

Dopo aver accusato Soleil Sorge di aver messo in scena teatrini finti con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi per avere qualche blocco in più durante le puntate del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini, Manila ha nominato proprio Raffaella.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi non l’ha presa bene e non le ha mandate a dire: “Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?!”.

La mamma vip di Pia Balotelli ha poi continuato: “C’erano più persone che potevi votare e non l’hai fatto. Questo mi dice tanto di te. Ho la libertà di restarci male? Poi è inutile che volti le spalle e te ne vai! Io sono serenissima, stai serena tu carina”.

La showgirl campana ha asserito: “La cosa che mi fa rabbia è che prima di entrare in Mystery ti ho anche detto ‘non votare me, mi raccomando’. Come non è vero? Ma stai davvero scherzando spero. Eravamo vicine all’entrata e te l’ho detto. E mi fa rabbia che dici che non hai sentito, quando in realtà mi hai guardata benissimo. Menomale ci sono le registrazioni! Poi dentro la mystery avevi le carte in mano e mi hai detto che non mi avresti votata”.

Le giustificazioni di Manila sono state piuttosto vaghe e ambigue: “Cosa? Assolutamente no. Eravamo dentro la stanza, avevo già scelto la tua carta e avevo scartato le altre. Ti ho guardata e ho detto ‘Raffa ti ho votata’. Proprio perché ero in buona fede. Perché l’ho fatto? Ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione, ero sicura che non fossi più sicura di restare. Io chi dovevo votare? Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un’amica e ti ho votata proprio per questo. Con te c’era una motivazione valida, pensavo ti avrebbe fatto piacere tornare dai tuoi affetti. Forse non ci siamo capite”.

Il popolo del web si è subito schierato dalla parte di Raffaella, e voi che cosa ne pensate?