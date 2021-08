GF Vip 6, ultime news e gossip. Il famoso personaggio tv ed ex modello israeliano Raz Degan ha smentito più volte la trattativa per entrare nella Casa più spiata d’Italia, bollandola come fake news. Il vincitore dell’Isola dei famosi ha esordito così: “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare. É solo fake news… passiamo avanti“.

Davide Maggio ha invece raccontato un’altra storia sui social, rivelando che c’è stata una trattativa che si è arenata per la sua presunta richiesta faraonica: 500mila euro per soli 30 giorni di permanenza.

Maggio ha asserito: “In barba a post Instagram, pubblicati dal diretto interessato, la trattativa per entrare nella casa più spiata d’Italia c’è stata ma, come per primi vi abbiamo rivelato sui social, non è andata a buon fine. La richiesta di 500.000 euro per soli 30 giorni di permanenza nella casa è stata rispedita al mittente e… arrivederci e grazie. Ora, che un personaggio non voglia prendere parte al reality show di Canale 5 è una scelta sacrosanta. Che si alzi la posta in gioco e i giochi non vadano come si desidera e poi si ‘difenda’ la propria immagine di ‘troppo figo per partecipare ad una casa piena di spazzatura’ (cit.) ci fa ridere parecchio”.

Raz è intervenuto pubblicamente per smentire questo scoop: “Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… Ora basta, vado a pescare #fakenews”.

Davide Maggio tuttavia ha ribadito: “Si, si. Fake news. Trattativa andata avanti per una settimana direttamente da Formentera con le risorse artistiche. #500k e sto!”. Poi ha pubblicato un post pubblico in cui ha svelato ulteriori dettagli di questa fantomatica trattativa: “500k e confermo. Trattativa durata una settimana e portata avanti direttamente (senza agente) con le risorse artistiche mentre era a Formentera. #FakeNewsUnCazz*“.