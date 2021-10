GF Vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni: copione scritto da un autore e teatrini studiati a casa di Fabrizio Corona

GF Vip 6, ultime news e gossip. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne, Soleil Sorge e Sophie Codegoni, hanno svelato tanti altarini durante l’ultima puntata del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini. Anche se lo stesso conduttore e la regia del programma cercano rispettivamente di evitare di affrontare l’argomento Fabrizio Corona durante le puntate oppure cambiano inquadratura quando si parla di “Fabry” (Fabrizio Corona, ndr), ieri il caso è stato affrontato da entrambe le gieffine vip durante e dopo la nona puntata. Nulla di nuovo, se si pensa che il blogger ed esperto di gossip Alessandro Rosica ne aveva già parlato diversi mesi fa sul suo profilo Instagram e sul suo blog.

Ma cosa si sono dette ieri Soleil Sorge e Sophie Codegoni? L’ex tronista e assistita di Fabrizio Corona ha subito punzecchiato Soleil Sorge: “La sera prima ti sei fatta mandare il copione per email da un autore, sai chiaramente di cosa sto parlando, non farmi andare oltre”.

Tra Sophie e Soleil i rapporti sembrano definitivamente compromessi… e Gianmaria non può fare altro che assistere a questo scontro. ? #GFVIP pic.twitter.com/u8or6woxpv — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

A proposito di Gianmaria Antinolfi, l‘ex fidanzata mediatica di Matteo Ranieri ha poi parlato delle cene a casa del suo manager Fabrizio Corona, a cui avrebbe partecipato anche Soleil Sorge: “Hai detto espressamente ‘Faccio finta di conoscerlo o faccio finta di non conoscerlo?‘ Ricordati quello che dici alle cene… Hai detto ‘Fingo di non conoscerlo o ci prepariamo una battutina?‘, sai benissimo di cosa parlo”.

Soleil Sorge ha bollato tutto come fake news, ma il blogger Alessandro Rosica ha rifilato una dura stoccata ad entrambe sui social: “Tutto raccontato mesi e mesi fa da me. Ecco perché Corona mi teme sempre di più. Tutto organizzato da corona, la nana che lavora con Corona e la sua agenzia, insieme a Soleil e Sophie avevano progettato tutto a tavolino, ora che la inizia ad uscire, si sfangano a vicenda. Per ora, solo per ora Rosica 1 – Corona autori 0. Grazie a Fabrizio e agenzia per aver rovinato mezzo GF. Cosa ne pensate?”.

Ma non è finita qui! Soleil ha accusato l’ex flirt di Fabrizio Corona, Sophie Codegoni, di aver preparato delle dinamiche farlocche già prima di entrare al GF Vip poiché si sarebbe fatta aiutare da “Fabry” per scrivere dei “copioni da mettere in scena al GF”.

“Vogliamo parlare di te – ha continuato l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi – che ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi. Poi l’interferenza tua tra Manuel e Lulù, sappiamo che era tutto programmato. Volevi farlo prima di entrare. Ah, non c’è stata un’interferenza? Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse, perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? […] Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabry a tavola!”.

Lei ha cercato invano di replicare: “Ma quando mai? Ma quando Mai? Con Fabri a tavola? Con Fabri a tavola tu dovevi provarci con Manu! Che ti hanno detto “ci provi con Manu“.

Tutti i finti teatrini creati a casa di Corona sono stati già smascherati… lo zampino di Fabrizio c’è sempre stato ad ogni GF Vip che si rispetti, ma pare che in questa edizione abbia avuto proprio carta bianca, non credete?

Così palesemente ci fanno capire che è tutto preparato, che è tutta opera di Corona e che Soleil ha più che ragione #gfvip pic.twitter.com/4cVsV6oKvc — Vale ?? (@afiresign_) October 11, 2021