GF Vip 6: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe litigano di nuovo in tv

GF Vip 6: ultime news e gossip. Le due opinioniste fisse del reality show di Canale 5, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, hanno litigato di nuovo in tv durante l’ultima puntata per la gioia del conduttore tv Alfonso Signorini. Ma di venerdì non c’è trippa per gatti. Il Grande Fratello Vip ha infatti perso di nuovo la sfida tv contro Tale e Quale Show di Carlo Conti. Il programma tv di Raiuno domina la serata con 4,2 milioni di telespettatori e il 21.8% di share. Il GF Vip ha totalizzato soltanto 2,6 milioni di telespettatori e il 17% di share.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ai ferri corti

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non si sopportano più. Dopo l’epico scontro in tv per la foto di Sonia con Giancarlo Magalli al ristorante, ieri è andata in scena una nuova querelle tra le due opinioniste fisse del GF Vip 6. Perché? Adriana ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha dichiarato: “Perché ho scritto Dio li fa poi li accoppia? Perché sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”.

Signorini ha messo il dito nella piaga e ieri in diretta tv ha chiesto un commento a Sonia che ha risposto al vetriolo: “Io ero a Parigi, quindi avevo altro a cui pensare. Avevo visto Manuel fare una cosa molto bella, quindi sinceramente questa storia lascia il tempo che trova. Ti dico solo una cosa: il fatto che sono due settimane che lei parla di questa foto significa che questa foto vincerà il Premio Pultizer. Per quei tre o quattro che ancora non l’hanno vista, eccola qua”.

E poi ancora: “Prima di parlare di solidarietà tra donne e di amicizia pensaci, perché dici una cosa e poi ne fai un’altra. Che sia questo il tuo lavoro, lo so. Spero che anche con questa pubblicità tu possa continuare a lavorare. Per me hai chiuso. Era una sciocchezza quella foto e la stai facendo diventare un affare di stato. Una volta che finirà questo programma io tornerò a lavorare, tu invece? Hai usato la parola INFANGARE, finisci il tuo alterco con Magalli e poi magari ne iniziamo uno noi, ma seriamente bella. A questo giro hai esagerato”.

Adriana Volpe ha cercato invano di replicare: “Nel momento in cui una persona sostiene una tesi e poi viene sbugiardata è ovvio che i giornalisti ti chiedano una reazione. Quello che penso è che abbiamo superato il limite, basta. La verità però viene a galla e le bugie hanno le gambe corte”.

La moglie di Paolo Bonolis l’ha prontamente interrotta: “Però c’è pure anche un’altra cosa che viene a galla amore mio eh!”.