GF Vip 7, Alfonso Signorini si sbilancia sul cast della prossima edizione

La produzione del Grande Fratello Vip sta lavorando alla settima edizione del format e ora, tra rumors e smentite, arriva anche qualche informazioni direttamente da Alfonso Signorini. Cosa si sa del GF Vip 7?

Alfonso Signorini e Simona Ventura- foto instagram.com

Molto presto il Grande Fratello Vip tornerà a settembre su Canale 5 con la sua settima edizione, ma c’è ancora molto riserbo sul cast.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti rumors, candidature e smentite, aumentando così le aspettative su questa edizione del reality show.

A rafforzare l’alone di mistero e suspense ci ha pensato anche il conduttore Alfonso Signorini durante un’intervista targata Simona Ventura.

Durante La Terrazza della Dolce Vita, infatti, il giornalista ha risposto ad alcune domande riguardanti il GF Vip 7 usando il gioco “acqua, fuoco e fuochino”.

“Acqua. Ma se tu mi dici se Pamela Prati c’è al Grande Fratello ti rispondo fuochino, ma quello smalto rosso lì non si rifaceva a Pamela Prati”, ha dichiarato Signorini a proposito dell’indizio social relativo allo smalto rosso di Chanel.

Per quanto riguarda l’anello di ametista appartenente alla mamma del vip con riferimento al mondo dei motori e quindi attribuito prima ad Andrea Iannone e dopo a Ginevra Lamborghini, invece, ha ammesso. “Fuochino: l’ho presa in considerazione”.

Sul portachiavi con il ciuccio collegato da molti ad Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, ha dichiarato “Che pa***! E con questo ti ho già risposto”, lasciando intendere che l’uomo sarebbe pronto a vivere questa nuova avventura. Tuttavia non sembra essere lui la vera “bomba” di questa edizione.

“Guarda che i veri colpi non sono ancora stati annunciati, sai? – ha detto Alfonso Signorini – Ce ne sono parecchi in questo caso!”

Alfonso Signorini ha detto e nulla allo stesso tempo, solleticando la curiosità di tutti i curiosi e i fan del reality show.

Non ci resta che aspettare di scoprire tutte le sorprese che questo Grande Fratello Vip 7 ha in serbo per noi.