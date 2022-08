GF Vip 7, ultime news e anticipazioni: fuori dal cast Patrizia De Blanck, Guendalina Tavassi e Jeda Filal

GF Vip 7, ultime news e anticipazioni: fuori dal cast dei concorrenti Patrizia De Blanck, Guendalina Tavassi e Jeda Filal. Non hanno superato i provini neanche Edoardo Tavassi, l’attore ucraino Artem Tkachuk e Paolo Cannavaro. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it.

“Si parte oggi con un nome imponente e che ha già partecipato ad una edizione del Grande fratello vip, ma che lei stessa, ha affermato in una intervista, avrebbe rifatto, ma ad una condizione e cioè che avrebbe potuto portarsi il suo cane. – si legge su Tv Blog – Il nome in questione è quello della nobildonna Patrizia De Blanck, che però, secondo le informazioni in nostro possesso, non farà parte del cast del Grande Fratello Vip 7“.

E poi ancora: “Il secondo nome e stavolta si tratta di una coppia, è quello di Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina, che nonostante richieste che pare siano pervenute, non faranno parte del cast del Grande fratello vip 7. Fra i non concorrenti del primo reality show italiano c’è anche quello di Artem Tkachuk, attore ucraino diventato celebre grazie alla bella fiction di Rai2 Mare fuori. C’è anche un famoso calciatore fra i non concorrenti del prossimo Grande fratello vip 7, si tratta di Paolo Cannavaro, fratello del campione del mondo Fabio e prossimo allenatore, a settembre infatti darà la tesi al corso di Coverciano che sta frequentando da qualche tempo. Non ci sarà al Grande fratello vip 7 neppure Jeda Filal, il fidanzato di Vera Gemma, che abbiamo imparato a conoscere nell’edizione 2021 dell‘Isola dei famosi, quando in studio supportava la sua amata”.

Salvo colpi di scena dell’ultima ora, varcheranno la porta rossa Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, Umberto Smaila, George Ciupilan, Antonella Fiordelisi e Pamela Prati.

Elisa Esposito, la chiacchieratissima prof di corsivo, ha rivelato di essere stata contattata per partecipare al Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini. L’ha rivelato lei stessa in un video pubblicato sul suo canale social, TikTok: “Quando ti chiedono di partecipare ad una delle trasmissioni più famose d’Italia. E perché proprio il GF Vip?”. L’indiscrezione ha subito scatenato una raffica di polemiche e reazioni sul web.

Ginevra Lamborghini è nel cast dei concorrenti dopo la bocciatura dello scorso anno poiché aveva preteso come clausola quella di non nominare sua sorella Elettra Lamborghini.

. Andrea Iannone ha smentito seccamente su Instagram Story la sua partecipazione come concorrente al GF Vip 7.

Non ci saranno invece il giovane attore di film per adulti Max Felicitas, la celebre giornalista e conduttrice tv Rita Dalla Chiesa, l’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Canessa, la famosa cantante Fiordaliso, l’ex nuotatore Leonardo Tumiotto e il personaggio tv e imprenditore Federico Fashion Style.

Gli altri probabili concorrenti del GF Vip 7 sono Carolina Marconi, Gegia, Gigliola Cinquetti e Antonella Ferrari.